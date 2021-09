P&G: bővülő klímavédelmi akcióterv, nettó zéró kibocsátás 2040-ig (x)

A P&G átfogó tervet jelentett be az éghajlatváltozás csökkentésére, célja, hogy 2040-ig a teljes működési és ellátási láncban, a nyersanyagbeszerzéstől a gyártáson át a termékek kiskereskedőig való eljutásáig nettó zéró üvegházhatású gázkibocsátást érjen el.

A klímaválság minden otthonra és családra hatással van az egész világon. A fogyasztók többsége világszerte azt szeretné, ha olyan márkákat vásárolhatna, amelyek segítenek a környezettudatosabb életmódban, és a legújabb tudományos kutatások is egyértelművé tették, hogy az éghajlatváltozás legjelentősebb hatásainak elkerülése érdekében határozott lépéseket kell tenni.

„Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk amellett, hogy vállalatunk innovációit és találékonyságát felhasználva új megoldásokat találjunk az éghajlatváltozás kezelésére” – mondta David S. Taylor, a P&G elnök-vezérigazgatója. – A P&G az ökológiai lábnyomának csökkentésével, valamint méretét és befolyását kihasználva, példátlan együttműködéseket kialakítva néz szembe a problémával.”

A vállalat éghajlatváltozás elleni fellépése több mint egy évtizeddel ezelőtt kezdődött, legutóbbi bejelentésük szerint tudományosan megalapozott akciótervük prioritásként kezeli az ÜHG-kibocsátás csökkentését a működés során és a teljes ellátási láncukon, a nyersanyagtól a kiskereskedelmi forgalomig. A fennmaradó, nem kiküszöbölhető kibocsátás ellensúlyozására és az így termelt széndioxid semlegesítésére természetes és egyéb technikai megoldásokat vezet be.

A 2030-ra vonatkozó, a nettó zéró gázkibocsátás elérésének felgyorsítására tett céljaikat a The Science Based Targets kezdeményezés (SBTi) tanúsítja, amelynek értelmében 50 százalékkal csökkentik teljes működésük kibocsátását, és 40 százalékkal csökkentik az ellátási lánc során keletkező ÜHG-kibocsátást.

A P&G továbbá csatlakozott az ENSZ Race to Zero és Business Ambition for 1,5 °C (1,5 °C-os üzleti célkitűzés) kampányokhoz, és bejelentette új éghajlatváltozási akciótervét, amely átfogóan vázolja fel az éghajlatváltozás megállításának felgyorsítását és az előttünk álló legfontosabb kihívásokat.

Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások révén a vállalat 2010-től 2020-ig az 52%-kal csökkentette az abszolút kibocsátást globális gyártásuk során, 2030-as célkitűzésük, hogy 100%-ban megújuló villamosenergiát használjon, jelenleg 97% a globális felhasználást tekintve, míg Magyarországon a vállalat zöldáram használata 100%.

Nem minden típusú kibocsátás semlegesíthető egyelőre a jelenleg rendelkezésre álló megoldásokkal, ezért a P&G új, alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák és anyagok következő generációjának kifejlesztésén is dolgozik. A vállalat geotermikus, napelemes és megújuló gőzt használ egyes gyártási helyeken, valamint együttműködik a WWF szervezettel, gyártókkal és kormányokkal, önkormányzatokkal, hogy termikus megújuló energiára vonatkozó együttműködést (Renewable Thermal Collaborative- RTC) hozzon létre a megújuló, versenyképes hőenergia-megoldások azonosítása és megvalósítása érdekében.

A termékek felhasználási szakaszából származó üvegházhatású gáz kibocsátásának csökkentése érdekében a P&G a fogyasztókkal való együttműködést is szem előtt tartja, és számos edukációs programot indít elősegítve azokkal az otthoni fenntartható döntéseket. Minden fok számít nevű programjuk eredményeképpen 2030-ig évi 30 millió tonnával szeretnék csökkenteni a háztartások karbonkibocsátását.