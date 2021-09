A telefonszexet csak elkezdeni nehéz

Eltűnőben van egy korábban jó és hasznos formája az erotikus hangulatkeltésnek: ez pedig a telefonon, szavakkal zajló szexuális játék. A mobiltelefonokkal sokkal inkább a csetekre koncentrálunk, holott a telefonszexszel akár az intimitást is képesek lennénk erősíteni egymásban.

Egy érzék kizárása tényleg újdonságélményt adhat

A szexuális életben az izgalmas fogalma sokaknál összefügg az újdonság élményével. Ehhez pedig az is elég olykor, ha a meglévő partnerrel próbálgatjuk az újdonságokat, például úgy, hogy az egyik érzékszervünket kizárjuk a szexből. De az is újdonságélményként hathat, ha valamelyik érzékszervünket erőteljesebben használjuk a többihez képest. A hallás tipikusan az az érzékelés, ami kiválóan használható a szexhez. Az érzékszerv megvonása felerősíti a használatban lévő többit – azaz ha nem látjuk és nem tapintjuk egymást, hanem csak halljuk, az fokozhatja a gerjedelmet. A hangok önmagukban is elég erotikus hatást kelthetnek, és ez az, amit az erotikus csetek világában érdemes ismét felfedeznünk. A telefonon zajló erotikus érintkezést Linda Poelzl amerikai érintésterapeuta javasolja egy cikkében, ami tele van praktikus és jó tanácsokkal.

Izgalomba hozhatjuk magunkat azzal, amit hallunk, és amit hívás közben mondunk és csinálunk, röviden ez a lényege a telefonon zajló erotikus játéknak.

Az érintésterapeuta kifejezetten azoknak ajánlja ezt a fajta játékot, akik vizuális típusok, ők azok, akik jobban bele tudnak merülni az elhangzottakba. Bár könnyű azt mondani, hogy bátran próbálja ki bárki, elég nehéz elkezdeni. Bénának érezhetjük a helyzetet, lehet, hogy bele-beleröhögünk a telefonba zavarunkban, és az is lehet, hogy egyáltalán nem tudunk mit mondani, ami hiteles lenne a szánkból. Éppen ezért fontos rákészülni: előkészületként tisztítsuk meg a terepet, azaz rendezkedjünk be a telefonos szexhez. Az ágy vagy kényelmes fotel, a telefon töltője, papírzsebkendő vagy akár szexuális segédeszköz mind jó, ha kéznél vannak – javasolja az érintésterapeuta.

Az sem mindegy, mennyit és mit ettünk előtte, ahogy az sem, mennyi időt hagytunk magunknak arra, hogy fejben belehelyezkedjünk a szituációba. Légzésgyakorlatokkal érdemes kezdeni, ezek felkészíthetnek a sóhajtozásra, nyögésekre, ami valljuk be, jól jöhet a csupán hangok által gerjesztett erotikus játéknál. A mélyebb légzéseknél bátran fújjuk ki úgy a levegőt, hogy közben hangot adunk ki, ez lesz az, ami segíthet a felkészülésben. És tulajdonképpen ennyi elég is, innentől már a szavaké a főszerep.

Teljesen oké, ha hétköznapi beszélgetéssel indul

A telefonon, csak a hangokon keresztül zajló szexet semmiképp ne úgy képzeljük el a partnerrel, mint a nyolcvanas évek valamelyik fizetős telefonos szolgáltatását. Bejelentkezhetünk azzal a kérdéssel, hogy milyen volt a napod, és folytathatjuk ezt a beszélgetést, amíg minden olyasmit el nem mondtunk egymásnak, amit szerettünk volna. Persze jó, ha nem a közös problémákat és vitát keltő témákat hozzuk fel, hanem minél általánosabb a beszélgetés. Az érzelmi kapcsolatteremtés kiemelten fontos a telefonszexnél, a hétköznapokról való beszélgetés ezt megadhatja. Majd ennek a beszélgetésnek a végén térjünk rá valamilyen közös, pozitív élményre. Legyen az akár egy közelmúltban történt randi, vagy közös életünk legfinomabb érintései.

Azt is megtehetjük, hogy a telefonon elmentett képek közül válogatunk párat és elküldjük egymásnak, majd ezek készítésének körülményeit is felidézzük.

Ezután pedig térjünk rá arra, milyen megérinteni a partner bőrét, haját, milyen érezni az ajkait, a csókját. Innen már pofonegyszerű a szituáció: jöhet akár a legjobb, legszínesebb szeretkezések, extrém helyszínek felidézése is.

Elkalandozhatunk szóban arrafelé is, milyen érzés lenne a világ egy bizonyos pontján szexelni, és arról beszélni, mit csinálnánk ott egymással.

Amíg erről beszélgetünk, kérdezzük meg, megengedi-e a partner, hogy magunkat simogassuk közben, és ahogy az emlékeket felidézzük, közösen fantáziálunk, akár az önörömszerzést is megélhetjük. Ez utóbbi természetesen nem feltétele a telefonszexnek, hiszen az is könnyen megtörténhet, hogy a felfokozott állapotot már személyesen fejezzük be egymással, szemtől szemben. Amennyiben csak a telefonnál maradunk, ne feledjük, hogy a hangunk az egyetlen eszköz arra, hogy kielégítsük egymást. Ennek megfelelően bátran sóhajtozhatunk is, nem lesz túl sok.

A telefonszex alapvetően jópofa kiegészítője lehet a hétköznapoknak, akkor is, ha éppen fizikailag nagyon távol vagyunk egymástól. Személyesebb, izgalmasabb és gyorsabb a szexcseteknél, ráadásul a beszélgetés tartalma segíthet az intimitás erősítésében.

