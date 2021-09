Profik segítenek a lakáskiadásban (x)

Sokan szeretnének Budapesten lakást kiadni, ám a bérbeadók továbbra is számos problémával szembesülnek, ami jelentősen nehezíti a dolgukat. Végre akad olyan cég, amely a kiadás során felmerülő összes problémára valódi megoldást kínál, és nem csak bérlőt közvetít, hanem teljes körű szolgáltatásával mindent feladatot elintéz.

Eddig sem volt könnyű lakást kiadni, de a járvány által okozott hatások miatt most kevesebb a bérlő, akik viszont bőséges kínálatból válogathatnak. Jó hír, hogy a bizonytalan helyzet ellenére van már olyan lakáskezelő cég, amely nem csak nagy hatékonysággal közvetít bérlőt, hanem komplex szolgáltatásuknak köszönhetően minimálisra csökkenti a bérbeadók lakáskiadással kapcsolatos feladatait és kockázatait.

Szolgáltatásuk ideális megoldás lehet azok számára, akik idő- és tapasztalat hiányában sem a lakás bérbeadásra való felkészítésével, sem bérlőkereséssel, de a kiadott lakás ügyintézésével sem kívánnak foglalkozni, hanem szakemberre szeretnék bízni a lakáskiadás teljes folyamatát.

A magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező, budapesti székhelyű Nyolcas.com lakáskezelő cég jelenleg több mint négyszázötven lakást kezel teljes körűen – megbízói legnagyobb megelégedésére. Nem is véletlen ez, hiszen a cég munkatársai a bérlő által fizetendő havidíjak rendezésétől kezdődően, a bérlővel való kapcsolattartáson és személyes lakásellenőrzéseken keresztül, egészen a karbantartásig bezárólag mindent intéznek, ezzel jelentős terheket levéve a bérbeadó válláról.

Sokan nem szívesen kerülnek kapcsolatba ismeretlen személyekkel, ezért tulajdonosként ilyen szempontból is előnyös igénybe venni lakáskezelő cég segítségét. Amennyiben pedig a bérbeadó külföldön vagy vidéken él, még a lakáskezelő megbízása ügyében sem kell Budapestre utaznia. Ugyanis a Nyolcas.com esetében biztosított az online szerződéskötési lehetőség, így távolról is igényelhető a komplex szolgáltatás, nem csak személyesen.

Bízzuk a lakáskiadást megbízható ingatlankezelőre

Az élet minden területén – így a lakások tervezésekor, kialakításakor és bérbeadásakor is – alapvető fontosságú, hogy megbízható szakemberhez forduljunk. A lakáskiadás tekintetében a Nyolcas.com szakemberei átlátják a piacot, helyszíni tapasztalatokkal rendelkeznek, és segítenek abban, hogy a legjobb bérlőnek tudjuk kiadni a lakásunkat.

Első lépésben a cég felméri az ingatlant, kitér az esetleges hiányosságokra, azok megoldására javaslatot tesz és szükség szerint el is végzi a munkálatokat. Szakembereik jól ismerik a főváros és az agglomeráció albérletárait, és az ingatlanunk adottságait felmérve határozzák meg a lakás reális bérleti díját.

Nagyon fontos, hogy a profi lakáskezelő cég nem csak a klasszikus ingatlanhirdetések elkészítését végzi, de kifinomult módszereknek és a nagy tapasztalatnak köszönhetően segítséget tud nyújtani abban is, hogy megbízható, időben fizető, a lakást otthonának tekintő személy költözzön a kiadni kívánt ingatlanunkba.

Odafigyel arra is, hogy a bérlő a szerződés időtartama alatt mindig időben fizessen, rendeltetésszerűen használja a berendezéseket, illetve a kiköltözést követően az ingatlan a lehető legjobb állapotban kerüljön visszaszolgáltatásra.

A bérbeadó hátradőlhet, a profik mindent elintéznek

Az ingatlanközvetítők mindegyike kínál bérlakásokat, azonban alig akad olyan cég, amely felelősséget is vállal az általa közvetített bérlőkért. Ráadásul a lakáskezelés teljes folyamatát intézi és bonyolítja, így a Nyolcas.com szolgáltatása egyedi és úttörő vállalkozásként jelent meg a hazai ingatlanpiacon.

Tevékenységükre biztosíték, hogy ügyvédjeik és közjegyzőik együttműködésével biztonságos és részletes bérleti szerződést kötnek az albérlővel, biztos jogi hátteret nyújtva a lehetséges problémák elkerülésére. A cég lakáskezelő munkatársai az ügylet létrejöttekor szerződést kötnek a bérlővel, intézik a közjegyzői okiratot, elkészítik a leltárat és a mindent részletesen dokumentáló fényképes jegyzőkönyvet, illetve átadják a bérlő részére a lakást. A beköltözést követően folyamatosan tartják a bérlővel a kapcsolatot, intézik az óraleolvasásokat, a havi díjfizetéseket, elvégeztetik a javításokat, így a tulajdonosnak nem kell kapcsolatban lennie a bérlővel. Sőt, a kiadott lakásba sem kell többé személyesen odamennie.

Ha bármilyen probléma adódik a kiadott lakás műszaki berendezéseiben, akkor a cég szerződött partnerei segítségével gyorsan és szakszerűen javíttatja ki a hibát, ám általánosságban elmondható, hogy a bérlők igényeit is maximálisan figyelembe veszik, hogy a hosszútávú és korrekt bérbeadó-bérlő kapcsolat biztosított legyen.

Ideális bérlő, ideális bérleti díj

2020-ban – elsősorban a koronavírus-járvány miatt – a lakások eladásai és a bérbe adások is megtorpantak. A korlátozások ugyan véget értek, de mégis érdemes szem előtt tartani, hogy a jövő még tartogathat meglepetéseket. Így érhető módon jóval nagyobb körültekintést igényel egy lakás bérbe adása, hogy a remélt bevétel ténylegesen realizálódni tudjon és menet közben se történjen komolyabb probléma.

Manapság – az elmúlt években tapasztaltaktól eltérően – kevesebb bérlő keres kiadó lakást, ráadásul komoly tapasztalat nélkül továbbra is kockázatos vállalkozás kiválasztani közülük az ideális partnert. Sőt, az ideális bérleti díjat sem könnyű belőni. Ha sikerül is bérlőt találni, könnyen választhatunk rosszul, és akkor bizony sokkal nagyobb bajt is okozhatunk magunknak, mintha hagytuk volna üresen állni. Ennek megelőzésében is nagy segítséget nyújt a Nyolcas.com lakáskezelő cég.

Korrekt szolgáltatás, korrekt szolgáltatói díj

A csapat tagjai az ingatlanpiacon 8 éve kezdték meg pályafutásukat és 5 éve kezelnek lakásokat. Jelenleg 450 lakásért felelnek Budapest szerte, az állomány pedig folyamatosan növekszik, ugyanis egyre nagyobb igény van a teljes körű lakáskezelési szolgáltatásra. Szerencsére a professzionálisan felépített rendszerüknek köszönhetően bőven van még szabad kapacitásuk, így várják az érdeklődő lakás tulajdonosok és bérbeadók megkereséseit.

Az egyeztetés nagyon gyorsan és gördülékenyen történik, hiszen az első megkereséstől kezdődően akár 24 órán belül is megejtik a lakás első személyes felmérését, továbbá lehetőség van a gyors szerződéskötésre is. A cég munkatársai mind telefonon és elektronikusan is folyamatosan elérhetőek, ráadásul a bérbeadók oldaláról az egész folyamat rendkívül egyszerűen működik.

Ez az egyedülálló szolgáltatási csomag ráadásul jutányos áron igényelhető, hiszen a bérlőközvetítés egy havi bérleti díjnak, míg a havi lakáskezelési díj a bérleti díj 10%-ának (minimum 12.500 Ft, maximum 37.500 Ft, bruttó) felel meg.

Kiemelt képünkön a Nyolcas.com által berendezett és kezelt lakás.