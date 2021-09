Videók: vízeséssé változtak a New York-i metróállomások

Erős felvételek a természeti csapás sújtotta városból.

Durva videók jelentek meg arról, milyen állapotok uralkodtak az elmúlt órákban a New York-i metróban, és általában a városban.

Amint azt korábban megírtuk, New York városában és államában is rendkívüli állapotot hirdettek a szokatlanul heves esőzéseket követő áradások miatt; az ítéletidőben többen életüket vesztették.

Az alábbi felvételek a város egyes metróállomásain készültek:

Waterfall down the stairs at 145th Street station, 1 Train, in #Manhattan, #NYC. Flash #flood warnings are in effect until 11:30 pm. pic.twitter.com/pIvwWpQF1t — NTD News (@news_ntd) September 2, 2021

Flooding in 28th St Station NYC!!! And everyone is taking videos!!!!#OnlyInNYC pic.twitter.com/eV2QlALEno — Aleksander Milch (@AleksanderMilch) September 2, 2021

Subway flooded in New York City.

Hurricane Ida has turned the area into a disaster zone. #NYCFlooding pic.twitter.com/hEuXdF7wOL — Ian Fraser (@Ian_Fraser) September 2, 2021

Ez pedig egy ház belülről: