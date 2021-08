Normális, ha előjáték közben elmúlik a merevedés

Tévhit, hogy a partner tehető felelőssé a merevedés meglétéért, ahogy az is tévhit, hogy ha egyszer már van erekció, akkor annak jó sokáig úgy kell maradnia. Szex közben sok minden történhet, és normális, ha elmúlik, majd újra felerősödik a merevedés.

A férfiak leggyakoribb szexuális diszfunkciója a merevedési zavar, de sokan már attól is megijednek, ha alkalmanként nem áll fel. Pedig emiatt még nem szükséges azonnal potencianövelőket szedni, sőt: ezek inkább árthatnak bizonyos esetekben, mintsem használnának. Szexológusok, szexuálpszichológusok gyakran találkoznak olyan férfi kliensekkel, akiknek szükségük van pontos információkra a péniszükkel kapcsolatban. A tévhitek azok, amik megkeserítik a szexuális életet, és sokat átsegíthet a szorongáson és a kudarcélményen, ha a tényeket is megismerjük.

Hülyeség, hogy csakis a partner felelős a pénisz működéséért

Sok férfi és nő hiszi azt, hogy a spontán merevedés egyértelmű jele annak, hogy az illető beindult a partnere látványára, csókjára. Azonban ez téves, közvetlenül nem a partner irányítja a merevedést, és sok esetben még csak nem is az érintett férfi. Az emberi test sokféle ingerre képes reagálni, főleg azokra, amik az elmében, a fantáziában vannak. Sőt akár a fétisek is lehetnek ilyenek, hiszen közvetlenül nem is történik fizikai érintés sok esetben, hanem kifejezetten egy-egy testrész vagy tárgy indítja be a szexuális izgalmat.

A merevedésről tehát téves azt hinni, hogy az visszajelzés a partnernek arról, mennyire jó csaj/pasi, sokkal inkább az érzelmeknek van köze hozzá és persze az illető libidójának.

Természetesen van olyan, hogy a merevedési zavar lelki oka egyértelműen a partner személye. De ez sem arról szól, hogy milyenek a partner testi adottságai, hanem azokról az érzelmekről, amik a két ember között vannak. A probléma oka lehet harag, féltékenység, szégyenérzet, bűntudat is akár, és sokkal inkább a párkapcsolat egyéb területeinek problémái miatt fordulhat elő, minthogy ténylegesen fizikai okai lennének a merevedési zavarnak. Ilyen esetben másokkal van merevedés (vagy magunkban – például a reggeli erekció), csak a partnerrel nincs. Érdemes párterápiára menni ilyen helyzetben, lehetőleg olyasvalakihez, aki foglalkozik a merevedési gondok okozta kudarcélmény feldolgozásával is.

Az is tévhit, hogy a merevedésnek folyamatosnak kell lennie

A pénisz csak egy bizonyos ideig képes merevedni, és ez így van jól, hiszen vérbő lesz az a terület, nem szükséges, és nem is szabad órákon át 110 százalékon állnia. Sokan hiszik azt, hogy a merevedés akkor az igazi, ha azonnal erőteljessé válik, és a teljes szexuális együttlét idején úgy is marad az ejakulációig. Csakhogy a merevedés olyan furfangos dolog a férfiak testében, hogy arra mindenféle gondolat hatással van. Az is, ha azon agyalnak az együttlét közben, hogy lesz-e megfelelő erekció, és az is, ha a partner kielégítésére koncentrálnak minden erejükkel.

Teljesen érthető, hogy például orális szex közben (amikor a férfi kényezteti a partnerét) a merevedés visszaesik. Ez normális folyamat, rengeteg férfi éli át.

Ennek oka az, hogy a figyelem elterelődik, és egész testükkel és agyukkal a másik félre figyelnek. A merevedés igen gyorsan vissza is térhet (ha csak nem kezd el valaki azon görcsölni, hogy nincs merevedése), elég csak ráfeküdnie a partnerre teljes testével, és csókolózni, azaz visszatérni oda, ahonnan az egész indult. A szorongás azon, hogy nem fog tudni teljesíteni, felesleges, inkább csak folytassa mindazt, ami történik, hiszen a szex játékossága és izgalma a fontosabb.

A szex lényege az élvezet, ehhez nem szükséges merevedés

A görcsölés a merevedésen odáig vezethet, hogy akár nem is tér vissza az erekció akkor sem, ha már volt korábban. A következő szexuális együttléteknél pedig újra és újra előtérbe kerülhetnek a rossz gondolatok erről, így aztán a kudarcélmény garantált. Ehelyett arra lenne érdemes koncentrálni, hogy a jó szex nem a merevedés szögén vagy annak tartósságán múlik, hanem azon, hogy a két (vagy több) partner igazán jó élményt éljen meg együtt. Ez lehet egy elnyújtott előjáték, némi aktussal, aztán szabad folytatni a játékosságot.

Akkor lesz jó a szex, ha a lényeg nem azon van, ki hányszor élvezett el, hányszor kellett volna és mennyi ideig kellett volna ehhez merevedést produkálni. Az erekció elvesztése egy-egy szexuális aktuális során csak alkalmi helyzet, ebből még bármi lehet: merev pénisz nélkül is ki lehet elégíteni a partnert. Akkor beszélhetünk merevedési gondról, hogy ha legalább 4–6-hónapja tartósan fennáll, tehát nem csak alkalomszerűen van jelen.

