Levette felolvasásnál a maszkját a tanár, pár nappal később a fél osztály fertőzött lett

Az Egyesült Államokban egyre komolyabb problémát jelent a gyerekek megfertőződése.

Egy kaliforniai, Marin megyei általános iskola minden előírást próbált betartani: beltérben maszkot viselt mindenki, az asztalokat két méteres távolságban helyezték el, a gyerekeknek egyébként is kellett tartani egymástól a távolságot stb.

Május 19-én egy tanár, aki nem volt beoltva, fáradtnak érezte magát, és hogy be van dugulva az orra. Azt gondolta, allergia, így tovább is lépett rajta. Az iskolában alapvetően mindig viselt maszkot, de egy mesélésnél levette, hogy úgy olvasson fel az osztálynak.

Mikor megtudta a tanár, hogy koronavírusos két nappal később, már a 24 fős osztály fele megfertőződött, szinte mindannyian az asztalát követő első két sorba ültek.

A vírus más osztályokra, szülőkre, testvérekre is átterjedt. Olyanokra is, akik be voltak oltva.

A delta kihasználta a védelmi intézkedésektől való eltérést

– idézi a megye epidemológusát, Tracy Lam-Hine-t a Washington Post. Az esetről szóló tanulmányt az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) tette közé, azt akarták vele megvilágítani, mennyire komoly veszélynek vannak kitéve a 12 év alattiak, az egyetlen korcsoport, amely nem kaphat a vakcinákból a kiemelten fertőző koronavírus-változat terjedése közben.

A delta variáns iskolákban való terjedése egyre komolyabb aggodalmakat okoz az Egyesült Államokban – meg persze máshol is. Csak ebben a hónapban Brevard megyében 1623 gyerek fertőződött meg, és 8 ezer került karanténba miatta. Atlantában és környékén több ezer pozitív esetet regisztráltak iskoláknál 23 ezer tanuló és tanár került karanténba.

Egy, a CDC által finanszírozott labor szimulációja azt jósolta, hogy maszkviselés vagy rendszeres tesztelés nélkül, az első három hónapban a gyerekek 75 százaléka fertőződhet meg koronavírussal.

Az Egyesült Államokban kora őszre várták, hogy engedélyezik a vakcinák használatát az 5-11 évesek körében is, de ez később történik majd csak meg – vélhetően 2022 elején –, mert a gyógyszereket engedélyező hatóság, az FDA az oltóanyagot gyártó cégeket arra kérte, duplázzák meg a kísérleteikben részt vevő gyermekek számát.

Az FDA azért tette mindezt, mert szeretnék jobban megérteni a vakcinák és a szívizom ritka, de potenciálisan súlyos gyulladása közötti összefüggést, amely elsősorban fiatal férfiakat érint, valamint kíváncsiak arra, a fiatalabb gyerekekre is jelentenek az oltóanyagok ilyen veszélyt.

Közben sokan aggódnak, mert a nyári szüneti, júniusi heti adatokhoz képest az augusztus 19-i héten már 20-szor annyi gyereknél, több mint 180 ezernél regisztrálták a vírust.