Zárlatot tervez bevezetni a be nem oltottaknak egy német tartomány

A negatív teszt sem érne semmit, a személyes kapcsolattartást és az éttermek, mozik látogatását is korlátoznák.

Baden-Württemberg kormánya azt tervezi, hogy csak a be nem oltottakra vonatkozó korlátozásokat vezetnek be, ha megnő a koronavírus-járvány okozta esetszám. A tartományi szociális minisztérium vezetője, Uwe Lahm bejelentette,

ha 200-250 intenzív ágy foglalt, fontolóra vesszük az első kapcsolattartási korlátozások bevezetését a be nem oltott felnőttek számára.

A korlátozások a korábbi hullámok alatt még mindenkire érvényesek lesznek, így hogy csak két család tagjai találkozhatnak, vagy hogy negatív teszt ellenére sem látogathatnak a oltatlanok éttermeket, koncerteket – írta a Bild.

A kisebbik kormánypárt, a CDU tartományi vezetője, Thomas Strobl a döntést úgy magyarázta, hogy ha az intenzív osztályok kezdenek túltelítődni, akkor cselekedniük kell, de

helytelen lenne mindenkit együttes felelősségre vonni, beleértve a beoltottakat is, ezért más szabályok vonatkoznak majd a nem oltottakra és a beoltottakra.

Jelenleg mintegy 100 koronavírus-beteget ápolnak intenzív osztályon a tartományban. A helyi egészségügyi hivatal szerint akár egy hét alatt is elérhetik az említett határértéket. A második és harmadik hullámban körülbelül 600 embert kezeltek a vírus miatt itt az intenzíven.

Üdvözli a döntést a szomszédos Bajorország egészségügyi minisztere, ahogy virológusok is. A vírus alatt a leghíresebbé váló szakember, az SPD-s Karl Lauterbach is szorgalmazza az oltatlanokkal szembeni korlátozások meghozatalát, de szerinte azoknak nem szabad túlzott mértékben beleszólni a magánéletbe. Ilyeneket majd csak akkor, ha az ennél enyhébb korlátozások nem vezetnek eredményre.

Hamburgban éppen szombattól lépett életbe az úgynevezett 2G-szabály, amely alapján az éttermek, mozik dönthetnek úgy, hogy csak a beoltottakat és a víruson átesetteket (geimpft, genesen) engedik be, a negatív teszttel rendelkezőket – ez lenne a harmadik G (getestet) – nem. Egy közvélemény-kutatás szerint a teljes országra érvényes hasonló szabály bevezetését a megkérdezettek 56 százaléka támogatná, 34 százaléka ellenezné.

Vannak olyan szakértők, ellenzékiek is, akik az államilag tervezett 2G-szabályt aránytalannak tartják, mondván, amíg vannak enyhébb eszközök, mint a kontaktusok korlátozása – például a tesztek –, addig azokat kéne használni.

A Bild emlékeztet arra is, hogy jelenleg 100 intenzív osztályon kezelt koronavírusos betegből 91 beoltatlan, vagy nem kapta meg a teljes védettséget adó második oltást. Ahogy az is látszik, hogy a fertőzöttségi arány a be nem oltottaknál nagyjából tízszeres a beoltottakhoz képest.