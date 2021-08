Egyszemélyes randioldalt fejlesztett – bejött

A St.Louisban élő Colin O'Brien egy barátja poénját valósította meg.

Colin O’Brien mindent elkövet, hogy legyen végre barátnője.

Egy St. Louisban élő férfiról van szó, aki évek óta keresi élete szerelmét – sikertelenül. Most azonban talán megváltozik az élete, miután létrehozott egy weboldalt. Egy barátja korábban azzal viccelt, hogy kellene egy olyan randioldal, amelynek a kínálatában ő lenne az egyetlen férfi. És míg a haver csak poénkodott ezzel, O’Brien meg is alkotta a site-ot.

A DateColinOBrien.com (azaz: randizz-Colin-O-Briannel.com) oldalon Colin az egyetlen szereplő. Mindent megtudhatunk róla – a testsúlyától a Covid-oltása típusáig –, egy aloldalon még érveket is felsorakoztat, hogy miért érdemes vele randizni: jó a humorérzéke (ez mondjuk egyébként is hamar kiderül), szeret teniszezni, fontos számára a higiénia – és hasonlók. A rend kedvéért felsorol néhány ellenérvet, azaz rossz tulajdonságot is: például, hogy nem túl jól teniszezik.

A weboldal legviccesebb menüpontja a személyes ajánlások, ahol – akárcsak a könyveknél, filmeknél szokás – mások alkotnak véleményt Colinról. Jelen esetben az anyukája, a barátai – de még egy olyan nő ajánlása is olvasható, akinek a lánya nem akart randizni a férfival:

Ő a tökéletes srác a lányomnak.

Colin O’Brien a Riverfront Times című lapnak elmesélte: hosszú évek óta sikertelenül keresgél a randioldalakon, ráadásul párkeresését a Covid is megnehezítette.

Most azonban fordulat jöhet: Colin randis site-ja a Tiktokra is kikerült, egy több mint 250 ezres nézettségű videó foglalkozott vele, így néhány nap alatt 150 nő jelezte neki, hogy szívesen randizna vele.