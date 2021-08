Kevesebb önkielégítés, több szex – így nem lesz káros a maszturbálás

Van az úgy, hogy érdemes egy kicsit félretenni a szólózást, és inkább arra trenírozni a testet, hogy partnerrel minél jobban élvezze a szexuális izgatásokat. A gyakori tévhittel szemben ez nem csak férfiaknál jelenhet meg: a nőknél a csiklófixáció okozhat problémát.

Az önkielégítés kellemes a testnek, az agyban dopamint és szerotonint szabadít fel, azokat a bizonyos örömhormonokat. A maszturbálásnak azonban van káros hatása is, de korántsem úgy, ahogy a középkorban vélték: senkinek nem lesz ettől gerincsorvadása, de még csak meg sem vakulunk az önkielégítés miatt. Kialakulhat viszont egy olyan megszokás a testben, hogy minden másfajta érintésre kevésbé vagy egyáltalán nem lesz érzékeny a nemi szerv. A káros hatás tehát konkrétan a nemi szerveket érinti, azok stimulálását.

A nőknél a csiklófixáció okozhat gondot a partnerrel

A nők amiatt szokhatnak rá a maszturbálásra, mert a csiklón keresztül könnye(bbe)n és gyorsa(bba)n lehet orgazmust elérni. A női maszturbálás sokrétűbb, mint a férfiaké, előbbieknek például néha elég az is, ha keresztbe teszik a lábukat és összeszorítják, hogy azzal ingereljék a csiklót. Vannak, akik egy ujjal, erősen a csiklót nyomva maszturbálnak, de olyanok is vannak, akiknek szükségük van arra is, hogy a hüvelyt és a csiklót egyszerre izgassák. Van, aki használ szexuális segédeszközt az önkielégítéshez, van, aki nem, van, aki a saját fantáziájára izgatja fel magát, és van, akinek a pornófilmek vagy pornóregények adják meg az alapot.

A csikló izgatásával az a probléma, hogy túlzottan megszokja a test, viszont a legtöbb esetben partnerhelyzetben a fókusz inkább a behatoláson van. Szex közben még bizonyos szexpózokban sem ingerlődik olyan erősséggel és ugyanúgy a csikló, ahogy azt az önkielégítéskor megszokta. Ha pedig magát a csiklót a partner kihagyja az izgatásokból, vagy csak az elején „babrál azzal egy keveset”, akkor a közös szex nem igazán lesz szexuálisan izgalmas. A segédeszközök is hasonlóan hatnak: egyszerűen csak megszokja a test, hogy évek óta azzal éri el az orgazmust, így a kéz vagy a száj ingerlésére kevésbé lesz vevő a csikló.

Mindennek van tünete is a szexben: maszturbáláskor szinte mindig van orgazmus, partnerrel pedig csak nagyon nehezen, talán csak egy bizonyos pózban, vagy egyáltalán nincs.

Ráadásul ez a 22-es csapdájához vezet: ha kialakul egy olyan helyzet, hogy a partnerrel nem olyan jó a szex, még jobban rácsúszhatunk a maszturbálására. Ez viszont tévút, a megoldás az lehet, hogy a szóló programot átalakítjuk úgy, hogy partnerrel is élvezetes legyen a szex. Első körben sajnos a maszturbálásról kellene leszokni, és inkább csak a fantáziában megélni – akár egy hónap kihagyás is segíthet abban, hogy a partnerrel könnyebb legyen a szex.

A férfiaknál a pénisz érzéketlenné válhat a partner testére

Ahogy a nőknél a csikló megszokja az izgatás erősségét és a mozdulatokat, úgy a pénisz is hasonlóan reagál. A pornóra maszturbáló férfiaknál kialakulhat az a probléma, hogy számukra a partner meztelen testének látványa kevésbé lesz izgató. Az agy hamar hozzászokik a képekhez, a képek adta stimuláláshoz, amik nagyon erős ingerek – erősebbek, mint egy nő fehérneműben. Az önkielégítés során a tenyér szorítása, a gyorsaság az a cselekvés, amivel az adott férfi a csúcsra juttatja önmagát, és ami probléma forrása lehet húsvér partnerrel.

Számos fiatal felnőtt például azért küszködik korai magömléssel a szexben, mert hozzászokott kamaszkorától fogva, hogy minél gyorsabban kell csinálni, nehogy valaki benyisson a szobába. Ez is csak akkor múlhat el, ha a partnerrel több a szexuális élmény, mint egyedül. A korai magömlés mellett az érzéketlenség is befolyásolhatja a szexuális élményt: a megszokott erősséget és a jól bevált kézmozdulatokat biztos, hogy senki nem fogja tudni utánozni. Már csak azért sem, mert a partner más szögből nyúl a péniszhez, mint annak tulajdonosa. Ennek is van tünete a szexben: nehezebben jut el a csúcsra, gyakran a saját kezét kell bevetnie az élvezéshez, a partner testének érzése szinte alig vált ki izgalmat.

A jó az, hogy a pénisz könnyen hozzászokik az ingerlés megváltozásához, és ezt is érdemes egy kis kihagyással kezdeni: már két hétnyi elhagyás is segíthet abban, hogy változtassunk a kialakult szokáson, pláne, ha a pornót inkább keményebb erotikus regényekkel váltjuk fel esténként. Az önkielégítés legyen kevesebb, a szexből legyen több, általánosságban ez az egyik legjobb módja annak, hogy hosszú távon ne legyen káros hatása a maszturbálásnak.

