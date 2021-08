Randin volt egy sráccal, mikor odalépett egy ismeretlen és a kezébe nyomott egy fecnit egy üzenettel

Hadia S. egy kávézóban randizott egy sráccal. Mikor a srác kiment a mosdóba, odalépett hozzá egy ismeretlen férfi, és kezébe nyomott egy cetlit, amin az állt:

Hadia a cetlit, ami igazából egy számla, vagyis az arról készült képet kirakta a Twitterére is, és azt írta hozzá, a kommentelőkre reagálva, hogy bár látta a figyelmeztető jeleket (red flags), de nem érezte magát veszélyben, ezért – na meg, hogy vitázzon –, maradt.

I had coffee with a guy yesterday. When he went to the bathroom, the gay guy sitting behind me passed me this note 😂😭😂😭 pic.twitter.com/LgIVsrvlwx

— H.S. (@Hadia__S) August 15, 2021