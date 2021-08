Szex az első randin: mikor jó és mikor nem?

Bármennyire is szabados a szexuális életünk a dédapáinkéhoz képest, az első randin zajló eseményeket tekintve úgy tűnik, konzervatívak vagyunk. Az ölelés még oké, de ha a szexről van szó, máshogy látjuk. Kutatás igazolja ezt, és magyarázat is van rá: nem mindegy, hogy milyen életszakaszban, milyen okból keresünk partnert.

Ölelkezni ér

Hogy a világ mennyire gyorsul – például a technika fejlődésének köszönhetően –, egyértelműen hatással van a szexuális életre is. Száz évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogy bárkivel a világon azonnali kapcsolatba kerülhetünk az interneten keresztül, az meg különösen, hogy a randizások, a szexpartnerek száma többszöröse lehet, mint amennyi dédapáink idején volt. A világ változásával a szexuális életünk és a partnerváltás is felgyorsult, mondhatni, a szexuális attitűdünk liberálisabbá vált. Szinte elképzelhetetlen, hogy egy nő akár hónapokat várjon arra, hogy egy férfi meghódítsa.

A társkeresési szokások megváltozásával egyetlen egy dolog tartja még magát: hogy vajon jó ötlet-e a szex az első randin.

Az amerikai Pew Kutatóközpont több mint 4800 felnőtt férfit és nőt kérdezett meg arról, hogy az első randin bármilyen intim testi közelség megengedhető-e. Beleértve a csókot, az ölelést és természetesen a szexet is – írja a szexuális viselkedést kutató Justin Lehmiller a blogján. A kutatásban résztvevők fele házas, további 20 százalék pedig párkapcsolatban él. Ezek azért fontos információk, mert ezek szerint a résztvevők a közelmúltban (feltehetően) nem igazán randiztak. A felmérés eredményei szerint a legelfogadhatóbb viselkedés az ölelkezés, de ezt csak kicsivel több mint a kutatásban résztvevők fele tartja annak. 39% szerint néha elfogadható viselkedés az ölelés az első randin, és mindössze 2 százalék gondolja úgy, hogy nem oké ilyet csinálni.

A csókolózást az első randin a legtöbben rendben lévőnek tartják, nem úgy a szexet: a résztvevők 42%-a szerint nem elfogadható viselkedés, 27% szerint pedig elvétve elfogadható.

A reprezentatív felmérés szerint igen ritkán tartjuk elfogadhatónak a szexet az első randin, tehát jobb, ha várunk még további egy-két alkalomig. Az sajnos nem derül ki a felmérésből, hogy miért, vagy hogy mikor oké lefeküdni az első randin.

Komolyabbra vágyók inkább halasszák a szexet

Merthogy bármennyire is szeretjük úgy gondolni, hogy nem elfogadható azonnal szexelni valakivel, előfordul, hogy mégis megtörténik – mert úgy adja a helyzet. Például ha már egy ideje telefonálgatunk, csetelgetünk, többször is volt már esetleg valamilyen online randink, vagy akár kamera előtt maszturbáltunk egymás előtt. Van olyan, hogy a szexuális feszültség akkora, hogy belesodródunk az első közös randin. Természetesen olyan is előfordulhat, hogy korábbról ismerjük egymást, évfolyamtársak voltunk például, azaz sosem randiztunk, de jól tudjuk, kicsoda a másik. És azt se felejtsük el, hogy rengeteg motivációja van annak, hogy szexelünk valakivel, tehát az is lehet, hogy csak felejteni akarunk valakivel, akivel többé nem tervezünk.

Van azonban olyan életszakasz, amikor valóban jobb, ha várunk az első közös szexszel.

Például amikor komoly társat keresünk, olyasvalakit, akivel megállapodnánk. Ilyenkor a legfontosabb, hogy ne a testiségben keressük a közös érdeklődési kört, hanem minél többféle élethelyzetből ismerjük meg egymást. Ebben a szituációban azért szükséges, hogy később történjen meg a szex, mert a testi együttlét gyorsan érzelmi közelséget alakíthat ki olyasvalakivel, akit egyébként nem biztos, hogy tiszta fejjel jó férjnek vagy feleségnek gondolnánk.

A jó szex a szenvedélyt erősíti, ennek köszönhetően is kezdenek el mélyülni az érzelmek. Ahogy a szenvedély egyre erősebb és erősebb lesz, úgy kezdünk el egyre inkább szerelmesen nézni egymásra, aminek köszönhetően az intimitás is egyre inkább bekerül a mindennapokba. Végül hónapokkal később a szenvedély egy kicsit alábbhagy, hogy az elköteleződésnek és az intimitásnak helyet adjon. Így alakul minden párkapcsolat, és ez az a bizonyos rózsaszín köd a kapcsolat elején, ami ha jelen van, nem látjuk a valóságot a másikról. Márpedig ha társat szeretnénk, olyasvalakit, akivel akár családot is alapítanánk, fontos megismerni, milyen személyiségű, a racionálisabb énünkkel, nem pedig a nemi szervekkel gondolkodva. Aki tehát megállapodna, jobb, ha tartogatja magát a későbbi alkalmakra, amikor már biztosan tudja, hogy jól döntött.

