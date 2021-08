Nem szabad tolerálni az állandó féltékenységet

Hol van az a határ, amikor már biztosak lehetünk abban, hogy mérgező párkapcsolatban vagyunk? Mik azok az egyértelmű viselkedések, amikor észnél kell lenni? Mit lehet tenni, ha valaki észreveszi, hogy nem érzi jól magát mentálisan a kapcsolatában?

Olykor nehéz eldönteni, mik azok a tettek, mondatok, amiket eltűrhetünk a párkapcsolatban, és mik azok, amikért mindenképpen szólni kell. Rosszabb esetben továbblépni. Mindannyian mások vagyunk, más mintákat hozunk a családunkból, máshol vannak az érzelmi határaink. Ha valami már annyira bántó, hogy azt érezzük, a másik a lelkünkbe tapos, biztosan nem szabad szó nélkül tűrni. Nagy általánosságban is sok olyan cselekedet van, amit nem szabad eltűrni a partnernek, és jó, ha ezeket még a kapcsolat elején idejében kezeljük. Tipikusan ilyen a folyamatos féltékenykedés.

A telefon csekkolgatása, az elszigetelés másoktól: intő jelek

Ha a partner megcsalással vádol annak ellenére, hogy semmi oka rá, akkor valami nem jó a kapcsolatban. Probléma lehet az állandó számonkérés, például az üzenetek, telefonhívások ellenőrzése vagy akár a céges e-mailek megfigyelése. Széles spektrumban alkalmazhatnak a féltékeny felek eszközöket a kontrollra, és ez mindenképpen kényelmetlenné teszi a mindennapokat – állandó harcot teremt. És ha ez azzal is társul, hogy a partner megpróbál minket elszigetelni másoktól, akkor valami nincs rendben a kapcsolatban.

Ha valaki folyamatosan ilyesmin aggódik, akkor a féltékenység egyfajta paranoiaként van jelen az agyában. Ez bizalmi problémákból is adódhat. Márpedig a jó párkapcsolatnak a kölcsönös bizalom az alapja.

A továbblépés érdekében mindenképpen a végére kell járni egy ilyen kapcsolatban a féltékenykedésnek, és ha szükséges, akkor szakember segítségét kérni – bár, sajnos, igen ritka, hogy valaki szembe tud nézni azzal, ha a féltékenysége megmérgezi a kapcsolatot. A legtöbb esetben a féltékenységnek semmi alapja, és csak a képzeletben van jelen, éppen ezért nagyon veszélyes.

A féltékenykedés akár olyan mértékű is lehet, hogy a féltékeny fél súlyosan bántalmazóvá válik érzelmileg vagy akár fizikailag. Például rendkívül aljas dolgokkal vádolja meg a párját, ítélkezik. A bántó szavak szégyenérzetet is okozhatnak a másikban, attól függetlenül, hogy tett-e bármit is. A féltékenység kiterjedhet a volt szexuális partnerekre is, ami szintén káros egy párkapcsolatban.

Ásni a karriert, beszólni mások előtt, viselkedést kontrollálni

Hasonlóan bántó az is, ha a partner nem képes örülni a sikerünknek. Az építő kritika mindig jó, de ha a kritika főleg csalódottságot fejez ki, ha az illető szándékosan keresztbe tesz a karrierünknek, ha gúnyolja az eredményeinket, ha meggyőz arról, hogy utasítsunk el egy jó lehetőséget, akkor mérgező a párkapcsolat. Ugyanennyire bántó az is, ha a kommunikációban próbál a partner határokat szabni: félbeszakít, kijavít (még ha nem is rosszindulattal teszi). Ha valaki rendszeresen kijavítja, amit mondunk, és lekicsinylő a hozzáállása, az ellen tenni kell. A jó párkapcsolat feltétele a megfelelő kommunikáció, és ehhez az is hozzátartozik, hogy meghallgassuk egymást, hogy tisztelettel figyeljünk egymásra.

Az is intő jel a párkapcsolatban, ha a partner arra kényszerít, hogy a hobbijainkat adjuk fel, hogy bizonyos személyiségvonásokon változtassunk. Ilyen lehet az is, hogy hogyan sétáljunk mások előtt, hogy kire nézhetünk, kikkel beszélgethetünk. És ilyen az is, ha az öltözködésünkön akar változtatni. Az elnyomó típusú emberekre jellemző, hogy elzárja párját minden olyan cselekvéstől vagy embertől, akit vagy amit a partnerük szeret.

Pedig, ha valaki igazán szeret egy embert, akkor támogatja a hobbijában, arra sarkallja, hogy ne hagyja abba, csinálja és legyen boldog.

Akkor is fontos változtatni a párkapcsolatban, ha fizikai jelei is vannak annak, hogy valami nem stimmel: eleinte gyomorgörcsök jelezhetik, hogy nem jó a partner mellett lenni, ez aztán átmehet szorongásba, fogyás-hízás egyaránt megjelenhet. Frusztráció, ingerültség is jelezheti, hogy nem a legjobb a partnerválasztás.

Erről beszélni kell a kapcsolatban

A jó párkapcsolatban a másik fél is hozzásegít, hogy önmagunk legjobb változatai legyünk. Amennyiben ez nincs meg vagy egyoldalú, akkor érdemes végiggondolni, merre tovább. A tisztázó beszélgetés elengedhetetlen ehhez, és a kommunikáció azért is fontos, mert rengeteg üzenete van annak, hogy a partner miként fogadja a hallottakat. Ítélkezés és bántó szavak nélkül muszáj elmondani, hogyan érezzük magunkat a kapcsolatban, hogy mennyire megbetegít minket egy adott helyzet. Ha a partner úgy reagál erre, hogy lesöpri az egészet a válláról, ha azt mondja, őrültek vagyunk, hogy ilyesmit gondolunk, és egyértelműen úgy beszél, hogy mi vagyunk a hibásak, betegek, nem normálisak, akkor nagyon gyorsan erőt kell venni a szakításhoz.

Ez a helyzet ugyanis nem fog változni.

Akkor változhatna, ha az illető szembenézne azzal, hogy magatartásával milyen durva hatással van másokra. A felsorolt viselkedések elfogadhatatlanok, és még az is előfordulhat, hogy egyedül nem is fog sikerülni kimászni a mérgező kapcsolatból. Nem szabad ezeknél a kapcsolatoknál spirituális magyarázatot keresni, fontos azonnal beszélni valakivel, aki segíthet, akiben megbízunk: legyen az akár barát, családtag vagy egy pszichológus.

