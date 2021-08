Opitz Barbara legújabb szelfijére a bankkártyaadatai is rákerültek

Opitz Barbara egyik friss Instagram-fotóján egy pillanatra megakadt a szemünk, és nem azért, mert egy érdekes szabású felsőt vagy éppen egy koreográfiát mutatott be követőinek. A bizonyos szelfin éppen egy barna parókát próbát próbált a fejére, és a telefonjával fotózta le magát. Ha pedig a figyelmünket a telefonjának hátuljára irányítjuk, rögtön kiszúrjuk, hogy az átlátszó mobiltokjában ott lapul a bankkártyája:

Már önmagában sem túl szerencsés ennyire jól látható helyen tárolnunk egy fontos iratot, de az elég veszélyes, hogy mi magunk tesszük láthatóvá a közösségi oldalunkon úgy, hogy annak adatai is jól látszódhassanak. Legalábbis, ha elég alaposan próbálja kibogarászni a számokat, így:

