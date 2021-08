Kiszel Tünde az augusztusi naptárfotóján egy férfi vállán pihenteti a lábát

Már vártuk, mikor posztolja a hónap fotóját.

Mint minden hónapban, Kiszel Tünde szerencsére most sem felejtette el Instagram-oldalára is feltölteni az adott havi képet, ami a naptárjában szerepel. A közösségi oldala simán lehetne egyfajta időmérő is, ugyanis bárki nem tudja, melyik hónapban járunk, elegendő lenne felkeresnie Kiszel Tünde Instagram-fiókját.

Az augusztusi naptárfotójához egy fekete-fehér képet választott, amin két másik fiatal férfival szerepel, akik kigombolt ingben ülnek egy lépcsőházban, míg Kiszel mögöttük áll. Érdemes megfigyelnie a pózolását is, merthogy a lábát rádobta az egyik férfi vállára, míg a másiknak az arcát simogatja a kezével. Mutatjuk: