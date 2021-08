Mit egyen és mit ne, aki nem akar aranyértől szenvedni

Egészségünk megőrzésének egyik kulcsa a megfelelő táplálkozás. Manapság egyre több betegségről derül ki, hogy tudatos étkezési szokások kialakításával sokat tehetnénk a megelőzéséért. Nincs ez másképp az aranyérrel sem.

Sajnos nagyon sok olyan betegséget ismerünk, amely napról napra tömegek életét keseríti meg, ám annyira kényes területet érint, hogy emiatt mégsem akarunk, nem merünk róla beszélni. Pedig egy kis odafigyeléssel minimálisra csökkenthetjük a szenvedést, adott esetben könnyen meg is előzhetjük a nagyobb bajt. Tipikusan ilyen betegség az aranyér, aminek a tüneteit már 50 éves kor előtt is szinte minden második ember észleli magán. De mivel a betegség az egyik legkényelmetlenebb helyen, a végbélnyílásnál alakul ki, az emberek nem szívesen beszélnek róla, így kevés megbízható információ lelhető fel a témában. Sokan még azzal sincsenek tisztában, hogy már a megfelelő táplálkozással is rengeteget tehetnek az aranyeresség megelőzésért.

Az „aranyérellenes” étrend összeállításakor csupán néhány tanácsot kell megfogadni: kerüljük a székrekedést okozó, túl zsíros, túl sós, túl fűszeres, jellemzően olajban sült ételeket, illetve szakítsunk a gyorséttermek hagyományos kínálatával. Ha mindennapi étkezéseinkben dominálnak a fehér lisztből készült péksütemények, vagy az egyszerű fehér kenyér, már az is hajlamosíthat a megbetegedésre. Ha nem is mondunk le teljesen ezekről az ízletes ételekről, akkor is fontos lenne mértéket szabni a habzsolásuknak, ha jót akarunk magunknak.

Ám ez még nem minden! Ha biztosra akarunk menni, nagy szívességet tehetünk a szervezetünknek azzal is, ha minimalizáljuk a felesleges zsírbevitelt, vagyis csökkentjük a húsok, felvágottak, sajtok és más tejtermékek fogyasztását. A hozzáadott cukrot tartalmazó ételeket és italokat pedig egyenesen tegyük tiltólistára.

Persze senki nem mondja azt, hogy mindenkinek örökre száműznie kéne az imént felsorolt élelmiszerek mindegyikét. Minden ember emésztőrendszere más, ezért ki-ki másként is reagál a bevitt táplálékokra. A dolgunk pusztán csak annyi, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire és vegyük azokat komolyan.

Az egyensúly könnyűszerrel fenntartható, ha az étrendünkben teret adunk az olyan élelmiszereknek, amelyek segítenek megelőzni az aranyér kialakulását. Ha el akarjuk kerülni a székrekedést, a legfontosabb, hogy megfelelő mennyiségű rostot és folyadékot vigyünk be a szervezetünkbe, mert ez segít normalizálni a belek nedvességtartalmát és a széklet állagát, mai biztosítja a rendszeres és könnyű székletürítést. Napi 2-3 liter folyadékot egyébként is tanácsos meginni, aminek egy része állhat kávéból, teából, gyümölcslevekből is. A hozzáadott cukor és az alkohol azonban ronthat a helyzeten. Amivel semmiképp nem lőhetünk mellé: egy nagy tányér leves, zöldségekkel gazdagon megpakolva!

A friss zöldségek és gyümölcsök fogyasztása a kiegyensúlyozott, egészséges táplálkozás alapja, és az aranyér megelőzésében is nagy jelentőséggel bír. Aranyeresség esetén részesítsük előnyben a citrusféléket, a bogyós gyümölcsöket, szezontól függően a szőlőt, barackot, szilvát, cseresznyét vagy az olyan egzotikus gyümölcsöket, mint a papaya, a mangó vagy az ananász. Ha pedig a kevésbé édes rostforrások közül válogatnánk inkább, akkor jöhet a zeller, a retek, a brokkoli, a kelbimbó vagy a káposzta. Mindezeken túl már csak annyi a dolgunk, hogy a fehér lisztes pékáruk helyett is térjünk át a teljes kiőrlésű gabonából készülő élelmiszerekre, és elmondhatjuk, hogy a tőlünk telhető legtöbbet megtettük azért, hogy elkerüljön bennünket az aranyér.

Ha viszont minden igyekezetünk ellenére megtörténik a baj, nagyon fontos, hogy komolyan vegyük a problémát, azaz semmiképp ne szégyelljünk segítséget kérni!

