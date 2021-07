Egy oltatlan hópárduc elkapta a koronavírust

A Covid-19 nem válogat.

Az ABC News számolt be a fontos hírről, miszerint a San Diegó-i állatkert egyik beoltatlan hópárduca koronavírusos lett. A gondozók vették észre, hogy a kilencéves hím állat csütörtökön köhögni kezdett és az orra is folyt. Később két tesztet is végeztek rajta, ezek pedig kimutatták a koronavírus jelenlétét. A Ramil névre hallgató lakónak nincsenek további tünetei, viszont mivel mesterséges lakhelyén egy nőstény hópárduccal és két amuri leopárddal osztozik, a személyzet azt gyanítja, ők is megfertőződhettek. Mindenestre a négy állat karanténba került, látogatásukat pedig felfüggesztették. Azt nem tudni, hogy Ramil hogyan kapta el a vírust.

Januárban nyolc gorilla kapta el a koronavírust az állatkert testvérintézményében, a San Diegó-i szafariparkban. Ők a gondozójuktól kapták el, aki egyébként tünetmentes volt. Akkor elkezdték oltani az állatokat is egy speciális vakcinával, Ramil azonban még nem kapta meg azt.