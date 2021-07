Ennél kellemetlenebbül nem bukhatott volna le a futár, hogy lenyúlta a rendelt ételt

Csak saját magának köszönheti a lebukást.

A világjárvány egyik nagy slágere lett a házhozszállítás, jócskán megnőtt rá az igény, ez pedig magával hozza természetesen azt is, hogy többet hallani róla, jó és rossz szempontból is.

A TikTokra rakott ki egy videót Katelyn Haun arról, hogy ők is rendeltek, első blikkre minden rendben is volt, kivéve, hogy a zacskó el volt szakadva. Gondolta, nem baj, előfordul az ilyen. Aztán kiosztotta a családjában mindenkinek az ételét és arra lett figyelmes, hogy az ő Doritos Locos Tacója – egy marhahúsos, tortilla chipses étel – nincs a zacskóban. Gondolta, nem nagy ügy, néha az ilyen is becsúszik, de azért felhívta őket, hogy térítsék vissza neki az összeget.

Azonban nem volt olyan egyszerű a helyzet, mert kötötték az ebet a karóhoz, hogy kiszállították az ételt, a futár készített is egy képet arról, hogy letette a küszöbre az ételes zacskót.

Csakhogy a képen nem csak a papírzacskót látni az ajtó előtt, hanem belóg a futár ujja is. Ami meg teljesen narancssárga, ahogy mindenki másé is az, ha sajtos tortilla chipset eszik – kézzel.

Haun nagyon nevetett, mikor feltűnt neki a baki, nem is csodáljuk.