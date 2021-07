Pumped Gabo saját magát fogja szinkronizálni MTV-s műsorának magyar verziójában

Mint arról beszámoltunk, az amerikai MTV a 37. évaddal érkezik a The Challenge című realityjükből, amelyben Pumped Gabo is fog szerepelni.

Pumped Gabo úgy kommentálta a dolgot, augusztustól itthon is adni fogják a műsort, méghozzá szinkronnal, ahol ő saját magát fogja megszólaltatni.

Emlékeztek még, amikor tavasszal távol voltam 5 hetet? Egy amerikai realityt csináltam, ami a The Challenge: Spies, Lies, & Allies!🤩 Ezt most mondhatom el nektek, végtelenül boldog vagyok ❤️ és hálás, legfőképpen magamnak, hogy mertem álmodni, és azoknak, akik hittek bennem. Úgy érzem, jó úton járok🥰 augusztustól itthon is látható lesz, magamat fogom szinkronizálni 😂 It’s Pumped Gabo in the house babyyyyyyyy🔥🔥🔥🔥🥰