Megszólalt a medvével szembeszálló tinilány: „Azt hiszem, anyáért tettem”

Megszólalt az a kaliforniai tinédzser, aki a kutyái védelmében szembeszállt egy medvével és elképesztő bátorságról tanúbizonyságot téve lelökte a vadállatot a kerítésről.

A 17 éves Hailey Morinico a CNN-nek arról beszélt,

A lány elmesélte, a kutyák ugatására lett először figyelmes, aztán vette észre, hogy egy medve két bocsával egyensúlyoz a kerítésen. Morinico odafutott és nemes egyszerűséggel lelökte onnan a támadó állatot, majd biztonságos helyre kísérte az ebeket.

– emlékezett vissza.

Video shows 17-year-old Hailey Morinico shoving a bear to protect her family’s dogs in their California backyard. @GadiNBC has details. pic.twitter.com/5Rvsf8MVRD

