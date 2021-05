Elpusztult Bo, az Obama család kutyája

Szomorú hírrel jelentkezett szombaton az Instagram-oldalán Michelle Obama: szombat délután súlyos betegsége következtében elpusztult a család kutyája, Bo, aki nem sokkal azután csatlakozott az Obama családhoz, hogy az első elnöki ciklus kezdetén beköltöztek a Fehér Házba.

Az egykori First Lady bejegyzéséből kiderül, hogy az állat jó ideje daganatos betegséggel küzdött, az elvesztése az egész családot megviselte. Bo nem sokkal azt követően érkezett a családhoz, hogy Obamáék 2008 végén megígérték a lányaiknak, hogy a kampánykörúton töltött idejükért cserébe az elnökválasztás után kapnak egy kiskutyát.

Barack Obama a Twitteren emlékezett meg a család kedvencéről, bejegyzésében azt írta, a családja egy hű társat és igaz barátot vesztett el, aki több mint egy évtizeden át biztos pont volt az életükben.

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021