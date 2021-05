Seth Rogen minden reggelét kávéval és fűvel kezdi meg

Az Irish Times-nak adott interjút Seth Rogen, aki elmondta, a marihuána-fogyasztási szokásai eléggé nagy méreteket öltenek, gyakorlatilag reprodukálja Brad Pitt kilencvenes éveit, akinek állítólag nem volt akkoriban olyan napja, mikor ne füvezett volna.

Azt is mesélte, maszkban jobban felismerik őt, mint anélkül:

A pandémia előtt végigmehettem úgy Los Angeles utcáin, hogy bárki képet akart volna készíteni rólam. Most maszkot hordunk, de így is felismernek. Nem is értem.