Ingyen sör jár a COVID-19 elleni védoltásért cserébe New Jersey-ben

New Jersey minden olyan 21 év feletti lakója ajándék sört kap az államtól, aki májusban oltatja be magát a koronavírus ellen. A különleges oltási kampányról az ABC News számolt be.

Phil Murphy, az állam kormányzója Twitteren osztotta meg a nagyszabású, ellenben nem túl nagyvonalú, Shot and a Beer (nagyjából Tüske és egy sörként magyarra fordítható) nevű tervet – ami természetesen egy komplexebb oltási terv egyik eleme csupán –, miszerint az oltási kártyájuk felmutatásért a kijelölt helyeken,

az állam kontójára egy darab ingyen sör jár azoknak, akik ebben a hónapban kapják meg az első oltásukat.

NEW: We’re launching our “Shot and a Beer” program to encourage eligible New Jerseyans ages 21+ to get vaccinated.

Any New Jerseyan who gets their first vaccine dose in the month of May and takes their vaccination card to a participating brewery will receive a free beer. 🍻 pic.twitter.com/REiHTEa6mi

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) May 3, 2021