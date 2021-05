A jó szexhez nagyon kell a medencefenék is

Mitől igazán jó a szex? Nem attól, ha mindenféle eszközökkel beújítunk hozzá és nem is attól, ha több partnert is beszervezünk. Leginkább attól, ha képesek vagyunk agyban jelen lenni, ha nem görcsölünk azon, hogy hogyan fogunk teljesíteni, és ha nem az orgazmus megélése a cél.

Az orgazmusra koncentrálás helyett inkább a szexuális örömben rejlő lehetőségekre kellene figyelnünk – tartja Nan J. Wise, aki a Why Good Sex Matters (magyarul Miért fontos a jó szex?) című könyv írója. Wise neurológusként, szexuálterapeutaként, pszichoterapeutaként segít nőket és férfiakat abban, hogy a szexuális életet a lehető legteljesebben élhesség meg. A Psychology Todayen megjelent cikkében pedig arról ír részletesen, hogyan lehet azt elérni, hogy elengedjük végre a görcsös akarást az orgazmusokért.

Az agyunk a kulcs

A célirányosság a szexben azért káros, mert mind a nőknél, mind a férfiaknál előidézi azt a fajta teljesítménykényszert, ami igen hamar szorongássá képes alakulni. Sokaknál az a fő probléma a szexuális életben, hogy egészen máshogyan képzelik el a fejükben a partnerükkel a szexet, mint ahogy a valóságban meg tudnák azt élni. Emiatt hamar csalódnak saját magukban, a saját képességeikben. A nők esetében tipikusan ilyen az orgazmus megélése csak hüvelyi úton, a férfiaknál pedig a merevedési képesség fenntartása jó erősen, jó sokáig, hogy a nőnek számtalan orgazmust okozzanak ezzel.

Mindegyik olyan elvárás a saját testi képességeinkkel szemben, amit ha görcsösen akarunk, elfelejtjük megélni mindazt, ami velünk történik az ágyban. Ahelyett, hogy hajszoljuk a célt, inkább merüljünk el abban, mi történik éppen, mi zajlik a jelenben: mennyire finomak az érintések, simogatások, milyen erősségű izgatás esik jól például. Ezt pedig úgy érhetjük el, ha kitágítjuk az örömszerzés lehetőségeit, és a szokásos útvonal, a megszokott cselekvéssorozat helyett mást is kipróbálunk.

Ilyen az is, ha az erogén zónákkal külön-külön is foglalkozunk és együtt is. A tudomány mára eljutott odáig, hogy bizonyíték van arra, hogy a csiklónak, a hüvelynek a mellbimbóknak, a pénisznek, a prosztatának, a heréknek külön útjuk van az agyunk érzetközpontjához. Ez azt jelenti, hogy más-más területek aktivizálódnak szexuális stimuláció közben, az érzetközpont nagyobb területen aktiválódik. Ezt azért jó tudni, mert ha keverjük a felsorolt területek izgatását, akkor az agyunkban zajló folyamatok is fokozódnak és az örömérzet teljesebb lehet.

A szimultán izgatással több lehetőséget adunk a partnerünknek arra, hogy többféle örömöt éljen meg.

A csiklón túl is van öröm

Az érzékeink a szexuális örömünk építőkövei. Ha arra figyelünk, hogy mi esik jól, milyen jó érzést élünk meg éppen, akkor az elvezethet a tetőpontig. A hozzáállásunkon kell ehhez változtatni: a célirányosság helyett inkább feltáró, kíváncsi legyen az érdeklődésünk. A testünk képes arra is, hogy ha nincs semmilyen szexuális élményben részünk, csak gondolunk rá, akkor az agyban aktiválódnak azok a bizonyos területek, amik akkor is így tennének, ha valódi ingerlést kapna a nemi szervünk. A finom örömöket tehát képesek vagyunk megélni akár csak a fantáziánk segítségével, sőt, egészen közel kerülhetünk ahhoz az orgazmushoz. Ha megy fejben, menni fog az ágyban is, de ehhez elengedhetetlen, hogy az orgazmusra való törekvést magunk mögött hagyjuk.

A nők hajlamosak arra, hogy kifejezetten a csikló külső területére koncentrálnak – így is önkielégítenek és mivel ezt szokták meg, nehéz partnerrel gyönyört megélni. A csiklónak van belső területe is, érdemes ezt is felfedezni, a külső területek masszírozgatásával, simogatásával, ahogy a G-pont keresgélését is bevezethetjük a szexbe. A női testben van még egy pont, ami ugyan nem mindenkinek, de sokaknak izgalmas terület: a méhnyaki rész. A férfiak teste is rejteget izgalmakat, írja Nan J. Wise. A herezacskó, a prosztata, a mellbimbók, a pénisz tengelye is mind olyan területek, amiket ha kombinálva izgatunk, az agy fokozottabban reagál rá. Ezek is inkább felfedező kutakodások legyenek, mintsem erőteljes törekvés a csúcsponthoz.

Ahhoz, hogy a partnerrel élvezetesebb legyen a szex, mindenki tud tenni, mégpedig öngyakorlással, ami akkor jó, ha megalapozzuk a testünkben azokat az izmokat, amik kellenek a szexhez is. Ezek azok a bizonyos medencefenék izmok, amiket rendszeres tornáztatással (Kegel-tornával) erősíthetünk. Az is jó, ha már maszturbálás közben is mozgatjuk a medencénket, és akár a Kegel-torna bizonyos mozdulataival is vegyíthetjük az önkielégítést. Ez lehet, hogy hülyén hangzik, azonban rendkívül hatásos módja annak, hogy felkészítsük a testünket a szexuális örömökre.

A lényeg mindig az, hogy a szexuális tevékenységek bármilyen formája jó és kellemes érzés legyen. A rendszeres szexuális tevékenység fokozza az általános testi, szellemi és mentális jóllétünket, de csak akkor, ha az sikerélmény számunkra.

