„Ez nem Derek Chauvin, ez csak egy újabb showműsor” – a QAnon hívei nem hiszik, hogy tényleg volt tárgyalás George Floyd ügyében

Az alternatív fórumokon a legvadabb teóriák kaptak szárnyra, sokan úgy gondolják, az egész cirkusz csak annak szólt, hogy megakadályozzák Trump azonnali visszatérését a hatalomba.

Az utóbbi napokban újra Derek Chauvin és George Floyd nevétől hangos Amerika. Kedden hozta meg ugyanis ítéletét az esküdtszék, amely minden vádpontban bűnösnek találta az egykori rendőrt, aki tavaly májusban Minneapolisban megölte Floydot igazoltatás közben.

Az áldozat támogatói körében az ítélet nagy megnyugvást hozott. A legtöbben mérföldkőről és az igazságszolgáltatás győzelméről beszélnek, igaz, az eseményeket beárnyékolta az az incidens, amely során egy rendőr alig félórával az ítélethozatal előtt lelőtt egy fekete tinédzsert Ohióba.

Kapcsolódó Hiába mondták bűnösnek George Floyd gyilkosát, egy fekete tinédzser halála újra felborzolta a kedélyeket Amerikában „Nincs mit ünnepelnünk” – mondta a megafonba egy tüntető, aki eredetileg azért ment utcára, hogy megünnepelje Derek Chauvin elítélését. Alig félórával a keddi ítélethozatal előtt Columbusban egy rendőr lelőtt egy 16 éves fekete lányt, mert konyhakéssel támadt a társaira.

Eközben – bár jóval kevesebben, de – akadnak olyanok is, akik Chauvin pártján álltak az eljárás során. A két táborban azonban közös, hogy teljesen biztosak abban, hogy a tárgyalás és az ítélethozatal megtörtént, pontosan úgy, ahogy arról a média végig tudósított.

Egy harmadik csoport azonban makacsul kitart amellett, hogy rá akarják szedni az egész világot.

Talán nem meglepő, hogy a QAnon híveiről van szó, akik igen rövid idő alatt a világ egyik legfurcsább szektájává váltak, abszurd összeesküvés-elméletekben hisznek, januárban pedig a washingtoni Capitoliumot is megostromolták, hogy Donald Trump megtarthassa a hatalmát.

A QAnon-hívők kiindulási alapja, hogy az Egyesült Államokat egy sátánista, pedofil bűnszervezet irányítja, amiben a demokrata politikusok, az üzleti és kulturális elit tagjai, valamint egyes hírességek is benne vannak, ebből kifolyólag a legtöbben semmit nem hajlandóak elhinni abból, ami a világban zajlik, még Ivanka Trump oltakozós fotója köré is értelmezhetetlen elméleteket kezdtek gyártani. Éppen ezért nem meglepő, hogy Chauvin tárgyalása is megmozgatta a fantáziájukat.

Egy kanadai egyetemi tanár, Marc–André Argentino számított arra, hogy az indulatok elszabadulnak a Telegramon és a többi internetes fórumon, ahol a QAnon hívek rendszeresen összejönnek. Nem sokkal később a Twitterre azt írta,

Az elmúlt 6 órát azzal töltöttem, hogy végig jártam az összes alternatív fórumot, hogy megnézzem, miként reagáltak a QAnon hívők és mások az ítéletre. Közzé akartam tenni egy bejegyzést, de nincs hozzá szívem. A tanulság, hogy az internet népe szörnyű.

Ezen felbuzdulva a Vice gyorsan össze is szedte a legvadabb teóriákat, amelyek ezeken a fórumokon keringenek.

Bár vannak egymásnak ellentmondó elképzelések, abban a legtöbben egyetértenek, hogy az ítélethozatal valójában nem történt meg, abban a formában legalábbis biztosan nem, ahogy azt a média a nyilvánosság elé tárta. Egy bejegyzés szerint Chauvin ugyanúgy része volt annak a nagy összeesküvésnek, amelynek célja, hogy becsapják a közvéleményt és faji háborút robbantsanak ki.

Ez nem Derek Chauvin, ez csak egy újabb showműsor, a srác pedig csak egy balek. Faji háború, vagy a köznyugalom rendezése? Lehet választani!

A májusban Dallasban hatalmas QAnon-konferenciát szervező, köreikben csak QAnon John néven ismert John Sabal is hangot adott a kételyeinek a Telegramon, ő azt írta, hosszas mérlegelés után arra jutott, hogy lényegében egy filmet vetítettek a tévében, nem egy valós tárgyalást, a dolgoknak pedig a világon semmi közük nem volt ahhoz, hogy igazságot szolgáltassanak Geroge Floydnak.

A külön az alt-rightos közösségnek létrehozott fórum, a Gab alapítója, Andrew Torba a saját platformján nyilvánított véleményt, ő azonban kevésbé a történtek valódiságát vitatta, inkább magával az ítélettel volt elfoglalva.

Szerinte a fehérek számára szomorú nap volt a keddi, és Isten óvja azokat, akiknek fehérként kell élniük Amerikában, ebben a fehérellenes országban.

Torba egyébként a 2016-os elnökválasztás után hozta létre a Gabet, mert bár Trump személyében a favoritja nyert, úgy gondolta, hogy a nagy techcégek, mint a Facebook és a Twitter a demokraták kedvének megfelelően akarták befolyásolni a választást. A Gab papíron azért létezik, hogy befogadja a szólásszabadság hirdetőit, a valóságban azonban hamar ellepték a helyet a fehér felsőbbrendűség hirdetői, ismert neonácik, és a Milo Yiannopouloshoz vagy Richard B. Spencerhez hasonló alt-right influenszerek.

Ennek megfelelően a fórumon a rasszista teóriák kerültek leginkább előtérbe, a felhasználók nagy része pedig egyetért abban, hogy ha a történtek valódiak voltak is, akkor sem elfogadható a végkimenetel, mert az eljárás nem volt fair – ahogy egy rendőrnek sem járt volna igazságos elbírálás a jelen Amerikájában, mert a politikusok és a média már rég meghozták az ítéletet.

Eközben Arizonában

A QAnon hitvallásában Donald Trump az, aki a frontvonalban harcol az elnyomó háttérhatalom ellen, így a híveket értelemszerűen megrázkódtatásként érte, hogy novemberben a republikánusok jelöltje elveszítette az elnökválasztást. Trump sokáig nem fogadta el az eredményt és választási csalást kiáltott, a demokratákat pedig azzal vádolta, hogy trükköztek a levélszavazatokkal. A Capitolium januári ostroma is nagyrészt annak volt az eredménye, hogy Trump a fővárosba hívta a híveit, majd a Washington-emlékműnél gyülekező tömeget felszólította arra, hogy vonuljanak a törvényhozás épületéhez.

A Capitoliumnál történtek után Trump már kénytelen volt meghátrálni, és jelen állás szerint visszavonult a közélettől. A viharra váró hívei viszont továbbra is bíznak abban, hogy a leköszönő elnök valahogy magához ragadhatja a hatalmat. Épp csütörtökön kezdődött egy újabb felülvizsgálat, ezúttal Arizonában: a helyi szenátus republikánus képviselői vállalkoztak arra, hogy újra átszámolják a novemberben beérkező több mint kétmillió szavazatot. Az egyik legnépszerűbb konteócsatornán, a Great Awakeningen (Nagy Ébredés) ezzel kapcsolatban került terítékre egy teória, miszerint

Derek Chauvin tárgyalása kizárólag arra szolgált, hogy elterelje a figyelmet Arizonáról, hogy a demokraták befolyásolni tudják a felülvizsgálat eredményét, ezáltal megakadályozzák Trump visszatérését.

Mivel a „Terv” szerint Trumpnak legkésőbb március 4-éig vissza kellett volna térnie a hatalomba, akadnak szép számmal fanatikusok, akik kezdenek kiábrándulni a mozgalomból, a legtöbben azonban még mindig kitartanak, még úgy is, hogy a mozgalmat elindító rejtélyes, ismeretlen személy már közel négy hónapja nem adott semmilyen jelet magáról.

Derek Chauvint kedden minden vádpontban bűnösnek találta az esküdtszék. Azt még nem tudni, pontosan milyen büntetésre számíthat, de az már bizonyos, hogy börtönbe kell mennie. Az ítéletet az amerikai közvélemény elsöprő többsége megnyugvással fogadta, a Floyd család ügyvédje az igazság győzelméről beszélt, míg az elhunyt férfi családtagjai úgy fogalmaztak: az ítélet fordulópont az Egyesült Államok történetében.