A szorongás, a stressz is okozhat merevedési zavart

Ha a szexuális fantáziák és az erotikus álmok részei az életünknek, jó hír, mert ezek is hatással vannak arra, hogy évek múlva lesznek-e problémáink a merevedéssel. A stressz pedig hatással van arra is, mennyire van kedvünk egyáltalán a szexre gondolni.

A merevedési gondok nemcsak a szexuális együttlét során mutatkoznak meg, és nemcsak az idősebb korosztályban jelentkezhetnek. Amikor a pénisz merevedik, akkor tulajdonképpen vér áramlik arra a területre. Ez igen leegyszerűsített magyarázat ugyan, de ez a lényeg: ha valami gond van a szervezetben, akkor a vér kevésbé vagy alig jut el a pénisz területére. Az erekcióval kapcsolatos gondok egyértelmű jele, ha már nem olyan erősségű a merevedés, mint régen volt. Az is tünet lehet, ha az erekció nem tart olyan sokáig, és az is, ha ejakuláció nélkül van orgazmus, merevedés nélkül. Szexuális együttlét közben is megtörténhet, hogy elmarad az ejakuláció és csak az orgazmus érzése van meg.

A későbbi merevedési zavar előjele

A testi, szervi problémák mellett lelki okok is kiválthatják a merevedési gondokat. Máshogyan is megmutatkozik a probléma, nemcsak szex közben: alig-alig van reggeli merevedés, vagy éppenséggel van, de partnerrel egyáltalán nem működik a férfi. Ha olykor-olykor nem úgy működik a pénisz, ahogy elvárnánk, az teljesen normális: sokan észlelik magukon, hogy időnként nehézséget okoz a merevedés megtartása. Azonban, ha többségében nem működik, ha hónapok óta fennáll ez a probléma, akkor merevedési zavarról beszélhetünk. De olyan is előfordulhat, hogy ezek csak az előjelei a későbbi, merevedéssel kapcsolatos problémáknak.

A merevedési zavarnak már évekkel korábban lehetnek előjelei – derült ki egy 2010-es amerikai kutatásból: a körülbelül 800 férfit vizsgáló kutatás eredményei szerint akár kilenc évvel korábban is megmutatkozhatnak az előjelek. Ugyan a kutatás fő célja a szívbetegségek és a merevedési zavar közötti kapcsolat vizsgálata volt, mégis, érdemes az eredményeket alaposabban áttekinteni, hiszen a felmérés kitér a szexuális fantáziára és a maszturbálási szokásokra is.

A kutatás eredményei szerint akik fiatalabb férfi korukban hetente legfeljebb egyszer fantáziáltak, álmodtak a szexről, azok kétszer nagyobb eséllyel tapasztalták meg a merevedési zavart 9 évvel később.

A szexuális fantázia eltűnhet a stressztől

Az is kiderült, hogy azok a férfiak, akik heti egyszer vagy még ritkábban önkielégítettek, kilenc évvel később kétszer akkora eséllyel találkoztak merevedési zavarral. Akik a felmérés résztvevői közül az elmúlt hat hónapban tapasztaltak magukon merevedéssel kapcsolatos gondokat, azoknál a későbbi években két és félszer nagyobb eséllyel vált állandó problémává ez a zavar. Jó hír viszont, hogy a kutatás szerint sok év telik el, mire a kisebb zavarokból komoly probléma lesz. Ráadásul a szexuális fantázia karbantartásával és a rendszeres maszturbálással lehet tenni azért, hogy idősebb korban kevesebb eséllyel legyen gond a merevedéssel.

De nem mindegy, hogy mit és hogyan teszünk ezért: a pornó egyértelműen rossz megoldás, ráadásul sokaknál ez stressz, szorongás miatt válik szokássá. Az erotikus könyvek, novellák olvasása, a saját fantázia beindítása, a nem megszokott módon zajló önkielégítés viszont mind mind jó módszer lehet – és az is, hogy odafigyelünk arra, hogy a stresszt a megfelelő módon kezeljük.

A rendszeres stressz hatására a szervezetben eluralkodik az a hormon, ami a testünket felkészíti a védekezésre. Ez teljesen normális és érthető reakció a testünk részéről, viszont hosszú távon nem fenntartható állapot. A stresszhormon minden más hormont ural, a szexuális gondolatokhoz, erotikus fantáziákhoz szükségeseket is. Így kezdődhet el az ördögi kör: a stresszt nap mint nap pornóval és maszturbálással vezetjük le; a pornóval tudunk működni, mert nem okoz csalódást sem kudarcot és merevedés sem kell hozzá.

A szexnél azonban más a helyzet, hiszen ott van még valaki, akinek meg akarunk felelni, akinek meg akarjuk mutatni, milyen mértékű a szerelmünk, a vágyunk. Csakhogy a merevedés ehhez nem igazodik, hiszen a stresszes élettel (vagy a pornó okozta rossz szokással) máris csapdában vagyunk. A partnerrel a szex így válik rutinszerűvé, egyre kevesebb lesz abban az újdonság és inkább kudarcként éljük meg.

A stressz és szorongás megfelelő kezelése éppen emiatt is fontos; ráadásul a stressz szívbetegségeket, magas vérnyomást is okozhat, amik szintén előidézhetnek merevedési gondokat. Ez az ördögi kör elkerülhető azzal, ha már fiatalabb férfiként megtaláljuk a stressz levezetésére a számunkra legjobb módszert: leküzdhető például sportolással, meditálással, relaxációval. Hogy kinek mi válik be, az egyénenként változó – érdemes többet is kipróbálni, hetente többször is.

