Azonnal eldob mindent, ha megtudja, mi a jelentése a Macarena című slágernek

És akkor mg nem is tudjuk, ki is Macarena!

Van, aki nem emlékszik a 90-es évek Macarena című dalára, amelynek még külön tánca is volt azzal a túlzott csípőmozgással? Ez esetben mutatjuk:

A most következő történetben az a legdurvább, hogy valószínűleg többen tudnak táncolni a dalra, – köztük rengeteg, rengeteg gyerek –, mint hogy tudják, miről is szól a dal.

Erre hívta fel a figyelmet egy tiktoker, Peakay81, aki azzal a kérdéssel futott neki a témának:

Mondj egy olyan dalt, amit akkor hallgattál, amikor még fiatalabb voltál, de közben felnőttél, és rájöttél, igazán egy mocskos egy dal!

A felszólításár ő maga adott egyből is egy választ, a Macarenát, ami bár részben angolul van, de hát akkor is ki figyel a szövegére, olyan mint a Bikicsunáj. Szóval, a spanyol-angol szövegű dal, mármint a Macarena, nem szól másról, mint hogy

a lány barátja, egy bizonyos Vitorino bevonul a seregbe, és mikor egyedül marad, akkor Macarena lefekszik Vitorino két legjobb barátjával. Nem külön-külön, egyszerre.

Ha nem hiszed, keress rá a neten! – tanácsolta Peakay81. És valóban nagyjából hasonlót jelent, a hármasszexnek ugyan nincs nyoma, de ha kicsit virágnyelven is, valóban valami ilyesmit jelent.

A Google-nek hála, a dal Wikipedia-oldala is felugrik, ahol a dal eredetét is el lehet olvasni, amiből mindössze annyit emelnénk ki, hogy a dalban megszólított nő („Adj a testednek egy kis örömöt”) Macarena, valójában eredetileg Diana volt. Egy flamenco táncos, aki a Los del Río játékára lejtett Venezuelában, mikor a dal kipattant a kéttagú együttes, Rafael Ruiz Perdigones és Antonio Romero Monge fejéből. Csak hát, mikor előbbi aztán le is írta a dalt,

a nevet felcserélte – és itt most valami hátborzongató következik –Macarenára, zenekari társa lányának nevére.