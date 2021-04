Justin Bieber turnébuszában még egy külön szauna is elfért

A nappali pedig nagyobb, mint egy kisebb lakásban.

Justin Bieber a GQ magazin májusi címlapsztárja, ennek apropóján a fotózás és nagyinterjú mellett körbevezette a riportert a turnébuszában, hogy megmutassa, milyen luxuskörülmények között utazik. A busz belseje letisztult, a krémszínek dominálnak. Van egy hatalmas nappali, óriási plazma tévével, valamint kihúzható kanapéval. Cipős és ruhásszekrényt is elrejtettek a falakban. A folyosón tovább található egy eléggé tágas zuhanyzó, amiben gőzfürdő lehetőség is van, mellette közvetlenül pedig beépítettek egy szaunát is, ha Biebernek éppen szaunázni támadna kedve utazás közben.

A hálószobába is betekintést enged, ahol egy óriási franciaágy és tévé mellett tud pihenni. A teljes videót itt lehet megnézni: