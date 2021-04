Egyiptom első női kapitányát kezdték hibáztatni az Ever Given elakadásáért

Álhírt kezdtek terjeszteni a 29 éves tengerészről, aki az eset idején több száz kilométerre volt a Szuezi-csatornától.

Bizonyára mindenki hallotta az Ever Given kálváriájáról, arról, hogyan torlaszolta el egy álló héten keresztül a Szuezi-csatornát az óriási konténerszállító hajó, óvatos becslések szerint is legalább egymilliárd dolláros kárt okozva a világgazdaságnak.

A részletekkel most nem is untatnánk senkit, új fejlemény ugyanakkor, hogy egy álhír is elterjedt az üggyel kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy ki tehető felelőssé a történtekért.

A BBC írta meg a hétvégén, hogy álhírek sorának köszönhetően össztűz zúdult Egyiptom történetének első női kapitányára, a 29 éves Marwa Elselehdarra, mert mindenki készpénznek vette, hogy ő az oka a felfordulásnak.

Mindezt úgy, hogy a nő az Ever Given megrekedésének idején az Alexandria partjainál közlekedő IV. Aidán szolgált, több száz kilométerre a Szuezi-csatorntól.

Ennek ellenére elterjedtek a hírek, hogy a nő is ott van az Ever Given fedélzetén, nem kis részben egy meghamisított képnek köszönhetően, amit – a BBC sejtései szerint – először az Arab News hozott le. Ezt követően Twitter-fiókok garmadáját hozták létre a nevével és a fotójával, ezeken pedig azt hirdették, hogy a nő tényleg a Szuezi-csatornánál van.

Azt gondoltam, azért támadhatnak, mert nőként sikeres vagyok a szakmámban, vagy azért, mert egyiptomi vagyok, de egyikben sem vagyok biztos

– nyilatkozta Elselehdar a BBC-nek, utalva arra, hogy sok más területhez hasonlóan a tengerészetet is a férfiak uralják, amit jól mutat, hogy jelenleg a világ tengerészeinek csak a 2 százalékát teszik ki nők.

„A társadalmunkban az emberek még mindig nem képesek elfogadni, hogy egy nő a tengeren szolgáljon, de ha azt csinálhatod, amit szeretsz, nem kell törnöd magad, hogy ezt mindenki elfogadja”– ecsetelte Elselehdar, aki beszámolt arról is, hogy a kiképzése során folyamatosan szembe kellett néznie a szexizmussal és a kettős mércével, ezek azonban megedzették őt az évek alatt.

A papírjai megszerzése után a nő a IV. Aida elsőtisztje, majd kapitánya lett, 2015-ben ő volt az első nő és egyben a legfiatalabb kapitány, aki áthajózott az újonnan kibővített Szuezi-csatornán. Érdemei elismeréseként 2017-ben nőnap alkalmából Abdel Fatah asz-Sziszi elnök kitüntetésben részesítette.

Miután belekeveredett az Ever Given-ügybe, félt, hogy az egésznek súlyos következményei lesznek a karrierjére nézve, de mára többé-kevésbé sikerült tisztáznia a nevét. Elmondta továbbá, hogy nagyon sok bátorító, támogató kommentet is kapott az elmúlt napokban, igyekszik ezekre koncentrálni, illetve az sem utolsó szempont, hogy az egész világ megismerte a nevét.