„Miért, mit csinál, letartóztat?” – kérdezte a nő. Letartóztatták

Bár Texasban Greg Abbott kormányzó visszavonta az a rendeletet, amely a maszkviselést kötelezővé tette a nyilvános helyeken, az üzletek dönthettek úgy, hogy ennek ellenére megtartják a kötelezettséget a boltjaikban. Így van vele egy galvestoni bank is, amelyben csütörtökön megjelent a 65 éves Terry Wright, de arcát nem fedte semmi, és ez ellen tenni akkor sem volt hajlandó, mikor felszólították rá, hogy húzzon fel egy maszkot. Az épületet sem hagyta el, hiába kérlelték – írta a Guardian.

A bank ügyvezetője kihívta rá a rendőröket, akinek a testkamerája rögzítette, hogy Wright ott áll a csarnok közepén, körülötte más ügyfelek, akik viszont viseltek maszkot. A rendőr is felszólította, hogy vegyen fel maszkot, vagy menjen ki, de a nő ezeknek most sem tett eleget.

– kérdezte Wright, mire a rendőr azt válaszolta, hogy igen, mert szabályt sért a viselkedésével. „Nevetséges”, mondja erre a nő, de elindul a kijárat felé, mikor meglátja a rendőrnél a bilincset. Kimenne már, de a rendőr a földre teperi és megbilincseli. Wright közben arra panaszkodik, hogy megsérült a lába.

— The Guardian (@guardian) March 15, 2021