„Hihetetlenül hátborzongató” – lakóházak között robbantottak egy 2. világháborús bombát

Az irányított robbantás miatt több ezer embert kellet evakuálni a környékről.

Látványos felvételeket készítet a brit rendőrség egy második világháborús bomba irányított felrobbantásáról, amit lakóépületek között semmisítettek meg az angliai Exeter városában, egy egyetemi kampusz közelében. Az egy tonnás német bombát pénteken találták meg munkások egy építkezésen, és a brit hadsereg bombaszakértői másnap a helyszínen robbantották fel.

UPDATE: Suspected unexploded WW2 bomb discovered near Exeter University to be detonated by this evening https://t.co/TcTYz76D1H pic.twitter.com/XdTmWGWFTP — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 27, 2021

A hatóságok egy négyszáz méter sugarú körben evakuálták az ott élő embereket. A rendőrség közlése szerint több mint kétezer háztartás volt érintett, és távozniuk kellett az Essex egyetem nagyjából 1400 hallgatójának is.

A bombát végül szombat délután robbantották fel, miután a bombaszakértők 400 tonna földet tartalmazó szerkezetet építettek köré, hogy csökkentsék a robbanás pusztító erejét. A robbanás még így is olyan nagy volt, hogy 250 méterre repültek törmelékek, és a közel álló épületek ablakait és ajtói betörtek. A robbanás hangját a BBC cikke szerint 8 kilométer távolságból is hallani lehetett, és olyan mély kráter keletkezett, amibe három emeletes busz is elfért volna.

We’ve spent the last 2 days in Exeter supporting the huge multi-agency operation for an unexploded WW2 bomb. This is from the drone the moment it was detonated…

(the 2nd clip is thermal imaging)#exeter @BBCNews @SkyNews @DevonLiveNews @DC_Police @BBCSpotlight @itvwestcountry pic.twitter.com/LECX9foVTy — Devon & Cornwall and Dorset Police Drones (@PoliceDrones) February 28, 2021

Egy statikus mérnök, aki az egyetem épületében keletkezett károkat mérte fel, a BBC-nek elmondta, hogy „hihetetlenül hátborzongató” volt a helyszínen járni. A férfi hozzátette, hogy a hadsereg szakemberei „igazán nagyszerű munkát végeztek” a robbanás erejének lefojtásában, és meglepően kis kár keletkezett a közeli épületekben.

UPDATE: This is the moment a WW2 bomb was detonated in #Exeter. Image courtesy of Exeter City Council. #Police would like to thank the residents of Exeter, particularly the 2,600 evacuated households and our partner agencies who have worked so hard to ensure the safety of all pic.twitter.com/fhxJFqBqT8 — Devon & Cornwall Police (@DC_Police) February 27, 2021

A robbanás száz méteres körzetében élő embereket szállodákban helyezték el, mert még mindig nem engedélyezték számukra, hogy visszatérjenek otthonaikba.

Exeter városát 19 alkalommal bombázták a németek a második világháború alatt, és több mint hétezer bombát dobtak le a városra – írta a BBC. A várost főleg 1942 májusában bombázták, a Lübeck bombázását megtorolni hivatott Baedeker Blitz alatt, aminek célja a történelmi angol városok lerombolása volt.