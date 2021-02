A kukás annyira megijedt egy patkánytól, hogy ugrándozni kezdett

A Twitterre feltöltött videón két glasgowi hulladékszállító látható, akik éppen az egyik kukát ürítették ki. Az egyikük mintha előre sejtette volna a rágcsáló megjelenését, ugyanis nyomban futásnak eredt, a másik kukás csak akkor vette észre a patkányt, amikor az állat a kukáról leesett – írta meg a Mirror.

A patkány a férfi felé szaladt, ő pedig annyira megrémült, hogy egészen komoly táncot lejtett.

The city’s rat problem isn’t a laughing matter, but the Glasgow’s bin men have been big enough to share this video.



No rats or bin men were harmed in the making over this video. pic.twitter.com/yR1H1UT14T