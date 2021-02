Nagyot dob az Instagramodon, ha pár napig rólad szóltak a hírek

Mindegy, hogy celeb, politikus vagy focista az, aki mindenki mást letol pár napra a címlapról, az olvasók egy része a közösségi médiában is megjelenik új követőként. Tíz embert választottunk ki az elmúlt pár hónapból, akik elég különböző okokból magukra vonták a lapok figyelmét – gyerek, gól, válás és meg nem jelenés is bekerült a listába.

Alanyaink közül legkorábban Dúró Dóra dobta le a bombát azzal, hogy szeptember végén ledarálta a Meseország Mindenkié című mesekönyvet. A történet utóéletét mind ismerjük, és mivel Dúrónak van a legkevesebb követője a vizsgált személyek közül (akkortájt 4200, most közel nyolcezer), a maréknyi napi új követőjéhez képest öt százalékos növekedést hozott az, amikor az eset utáni napon több mint kétszázan követték be. Tóth Andi (akinek a többiekhez hasonlóan a grafikáját az ábra tetején található nyíllal lehet előcsalogatni) kicsit más ligában játszik, ami a számokat illeti: ő az ősznek több mint 120 ezer követővel vágott neki, hogy szeptember utolsó vasárnapján úgy énekelje el Tina Turner dalát a TV2 Sztárban sztár című műsorában, hogy két nap alatt több mint ötezer ember döntsön úgy, elkezdi követni Tóth mindennapjait az Instagramon. Hasonló volumenű növekedést hozott neki a műsor még egy adása: egészen pontosan az, amikor a döntőben vett részt egykori párjával, Szabó Ádámmal – utóbbi egyébként Tóth Gabival énekelt duettet. Ezt azért emeltük ki, mert Tóth Andi követőinek száma az elmúlt pár hónapban akkor ugrott meg még egyszer, amikor február első napjaiban kiposztolta, ahogy Tóth Gabi egy zárt csoportban megalázóan beszél róla.

Ha már Sztárban sztár: november első vasárnapján Curtis nem énektudásával hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal, hogy konkrétan nem jelent meg az élő adásban. Míg Curtisnek előtte átlagosan napi háromszáz új követője volt, addig az adás napján és másnap több mint ötezer ember követte be őt. Akkor a TV2-t kérdeztük arról, miként tudták megmenteni az adást az utolsó utáni pillanatban. A rapper grafikonján jellemzően vasárnaponként láthatunk csúcsokat, ez a műsornak köszönhető.

Tóth Gabi grafikonja úgy néz ki, mint egy egészséges ember EKG-ja: csúcsot hozott neki egyrészt a már említett Sztárban sztár döntő, illetve az is, hogy online vitába szállt Tóth Andival. Tóth grafikonja számos napon mutat a vízszintes vonallal jelölt nullánál kisebb értéket (azaz több követőt vesztett aznap, mint ahány újat szerzett), de az ominózus napon rekord nagy lett a különbség: több mint százzal többen döntöttek úgy, hogy nem kíváncsiak többé az énekesnő mindennapjaira, mint ahányan újoncként csatlakoztak a közösségi médiás életéhez. Azt azért hozzá kell tenni, hogy Tóth Gabinak több mint 450 ezer Instagram-követője van.

Szoboszlai Dominikről az énekes produkciókat leszámítva egyedüliként mondható el, hogy a nettó tehetségének köszönheti az új követőit: a focistának szeptemberben százezer követője volt, a tábor mostanra 240 ezer körülire duzzadt. A növekedésben két nagy ugrást tapasztaltunk:

november 12-én az utolsó perces góljával kijuttatta a magyar csapatot a foci-Eb-re,

december 17-én pedig kiderült, hogy minden idők legdrágább játékosaként az RB Leipzigben folytatja a pályafutását.

Hódi Pamelával elég sok minden történt tavaly novemberben: kiderült, hogy koronavírusos, gyereket vár és esküvője is lesz. Emiatt két nap alatt háromezer követőt szerzett, ami ugyan nem tűnik soknak, de tegyük mellé, hogy akkor 570 ezer követője volt, ami azt jelenti, hogy addigra nagyjából már mindenki követte őt a magyar felhasználók közül, aki kíváncsi volt rá. Így persze nehéz növekedni.

Tápai Szabina grafikáján két kiemelkedés látható: december elején feltűnt férjével a Farm VIP-ben, januárban pedig a Story magazin címlapján bejelentette, hogy harmadik gyereküket várják. Hogy finoman fogalmazzunk, az a kérdés is eldőlni látszik, hogy lesz-e negyedik gyerek a családban.

A ValóVilág egyik párját, Renátót és barátnőjét, Frut is beválogattuk a gyűjtésbe: az ő grafikonjuk a műsor indulásakor startolt el, a férfi pedig az első napokat leszámítva akkor tett szert jelentős számú új követőre, amikor kiesett a versenyből. A férfiról a műsor második felében leginkább amiatt hallhattunk az összefoglalókban, mert elég sajátosan értelmezte a Fruval való kapcsolatát. Barátjához hasonlóan Fru is akkor vonzotta be a legtöbb követőt, amikor kiesett a játékból. Kérdés, hogy ezek mögött mi áll egyébként, ugyanis aki párbajozik, annak jó eséllyel már hallották a nevét a tévénézők, aki nem nézte a műsort, csak a kiesését látta, az pedig – ha addig nem volt rá kíváncsi – valószínűleg utána sem lesz. Talán egy észszerű megoldás van: arra kíváncsiak a követők, hogy miként zajlik majd Fru villamentes élete.

Listánk végén található Szabó Zsófi, aki január utolsó péntekén munkahelyén, az RTL Reggeliben jelentette be, hogy férjével, Kis Zsolttal elválnak. A több mint 300 ezer követővel rendelkező Szabót a bejelentés előtti két hétben naponta átlagosan 60 új ember követte be Instagramon, a bejelentés utáni négy napon viszont több mint ötezren.