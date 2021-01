Téglával támadt a boltvezetőre, mert nem volt hajlandó cidert eladni neki

Már korábban kitiltották az üzletből, mégis megpróbált vásárolni.

Komolyan zokon vette egy walesi férfi, hogy nem adtak el neki alkoholt egy kisváros, Anglesey közértjében. Az eset még december elején történt, de csak most került nyilvánosságra, így a Metro is csak most számolt be róla.

A 34 éves Damien Adam Greyt már korábban kitiltották az üzletből, ennek ellenére mégis megpróbált vásárolni. Mikor az üzletvezető felismerte, megtagadta tőle, hogy kiszolgálja, visszautasította a pénzét és kiparancsolta az üzletből.

Grey nem sokkal később egy téglával felfegyverkezve ment vissza az üzletbe és rögtön az eladóra támadt. Az sértett megúszta könnyű sérülésekkel és pár sebbel a támadást, de ez aligha a támadóján múlott. Az incidenst követően az üzletvezető azonnal hívta a rendőrséget, akik hamar el is kapták a Greyt, aki elismerte tettét.

A lap azt írja, hogy a tettes nem valamilyen kemény italt akart beszerezni a boltban, mindössze pár üveg Strongbow-t akart venni, de mivel ki volt tiltva, ezt is megtagadták tőle.