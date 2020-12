Beszélhetnénk picit Natalia Oreiro új kiskutyájáról?

Elképesztően cuki.

Natalia Oreiro egy rakat fotóval mutatta be új háziállatát. Coca még csak kölyökkutya, és egy önkéntesekből álló állatmentő szervezeten keresztül sikerült örökbefogadnia. A bejegyzésben azt is leírta, hogy rengeteg kóbor állat van az országban, ami ellen tenni kellene. A lapozgatható fotók egyikén Coca úgy tűnik, mintha egy virágszálat tart a szájában (na jó, valójában Oreiro tette oda a szájához), de a képek annyira aranyosak, hogy simán elmennének egy kutyás naptár illusztrációjának is.