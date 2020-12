„Valami csíp benne, de nem tudom, hogy mi”

Lugosi Péter, a 24.hu tudományos újságírója Zsozéatyával, a népszerű streamerrel közösen szaloncukrot készített a Baking News című sorozatunk harmadik részében. Szó esett arról, hogy Zsozéatya már négy éve karanténban van, de ismer egy kiskaput, amivel zárlat idején is be tud jutni egy edzőterembe, amúgy meg annyit érzékel a külvilágból, mint egy mátészalkai közmunkás. Azt is elárulta, hogy néha bizony tele van a kolbász, pláne, amióta a piros lámpánál már nem mer fikázni. Közben majdnem kigyulladt egy narancs, akadt gond a mazsolával meg a botmixerrel is, de a végére csak elkészült a szaloncukor. Zsozéatya mégis sírva ment haza.