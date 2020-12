Felmászott az indulni készülő repülőgép szárnyára, leesett onnan, letartóztatták

A Las Vegas-i rendőrség letartóztatta azt a férfit, aki felmászott az Alaska Airlines repülőgépének szárnyára. Az övtáskát viselő, zavartnak tűnő férfiről videófelvételek is készültek, a gép utasai készítették – írta a FOX News.

Ott mászkál, szépen lassan pedig kiérnek a rendőrök is és utána másznak a szárnyra.

Kisétál a szárny végébe, ahonnan feljebb akarna mászni, de nem tud, még el is veszíti az egyensúlyát és leesik a földre. Méghozzá mintha fejjel előre zuhanna le, hatalmasat esik.

A rendőrök azonnal letartóztatták.

A man is in custody after climbing on the wing of an Alaska Airlines flight at the Las Vegas Airport. Police say they’re working to see how he got into the airport and climbed onto the plane.

