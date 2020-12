„Soha nem fogsz járni” – furcsa tetoválást talált az amputált lábán, miután felébredt a műtétből

Édekes történet jelent meg a Ladbible hasábjain, melynek főszereplője a korábban Afganisztánban katonai szolgálatot teljesítő Andy Grant, aki elvesztette a jobb lábát.

A férfi a Brit Királyi Haditengerészet tagjaként volt jelen Afganisztánban, ahol 2009-ben felrobbant egy bomba a közvetlen közelében. Andy nem kevesebb mint 27 különböző sérülést szenvedett el a szerencsétlenség során, amelyekből egytől egyig felépült, a jobb lába azonban már nem volt a régi. Nem tudott rendesen futni, focizni, túrázni, és szépen lassan a mindennapi tevékenységekben is akadályozni kezdte a sérült végtag.

Andy több orvossal konzultál, akikkel végül arra jutott, akkor jár a legjobban, ha térdből amputálják a jobb lábát. Ezt követően hamar kés alá feküdt, az operáció pedig sikeres volt. Ám itt még nem volt vége Andy történetének, aki bár sejtette, milyen látványban lesz része, nem hitt a szemének, amikor felébredt az altatásból.

A férfi egy tetoválást viselt a lábán, kedvenc csapata, a Liverpool jelmondatát, ami úgy szól „You’ll Never Walk Alone”. Az operációt végző orvos nem tudta egyben megkímélni a feliratot, így mikor összevarrta a bőrt Andy lábán, az utolsó szót kénytelen volt lecsípni a szövegből, ami most azt mondja, „You’ll Never Walk”, azaz „Soha nem fogsz járni”.

I did say I was staying off social media during lockdown. However today is a special day for me.

10 years ago I opted to have my leg amputated for a better quality of life.

In doing so it made me the owner of a rather unusual tattoo.

1/3 pic.twitter.com/B0RvEBtJng

— Andy Grant (@AndyGbootneck) November 25, 2020