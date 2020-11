Nőként miért nem érdekel a szex?

„Biztos probléma van a kapcsolattal, ha valaki nem akarja a szexet", „nem a szexet nem akarja, hanem a pasi nem érdekli már" – ehhez hasonló mondatokat lehet hallani és olvasni válaszként a kérdésre, miért van az, ha egy nőt nem érdekel a szex. A libidó kérdésköre ennél bonyolultabb, és szorosan kapcsolódik a hormonokhoz is, így nem szerencsés azonnal ráfogni a párkapcsolatra vagy a partner személyére a problémát. Merthogy ez probléma: a libidóhiány azt jelenti, hogy tartósan, legalább 4-6 hónapja fennáll, a következménye pedig az, hogy egyáltalán nincs szexuális élet, de önkielégítés is igen ritkán fordul elő.

Normális, ha néha eltűnik a vágy; gond, ha hónapokig nem tér vissza

Jó párkapcsolatokban is megtörténik, hogy az élethelyzet változásai megmutatkoznak a szexuális életünkön is: akár egy nagyobb stresszel járó új munkahely, akár a koronavírus-járvány miatti egzisztenciális változások, akár a gyerekek születése is okozhat komolyabb változást a szexben. Természetesnek mondható, ha időszakonként el-eltűnik a szex, majd visszatér, akkor van gond, ha egyáltalán nem tér vissza, még gondolati szinten sem, vágy sincsen egyáltalán, és ez 4-6 hónapja fennáll. A nők esetében a hormonális változások azok az okok, amikkel a legtöbbször találkozni a libidóhiány problémakörében, és ez is rávilágít arra, hogy:

alapos orvosi kivizsgálás mindenképpen fontos azoknál a nőknél, akik tapasztalják magukon, hogy jó ideje egyáltalán nem érdekli őket a szex.

A szakorvosi vizsgálatok elengedhetetlenek, leginkább azért, mert a vágy hiánya gyakran tünete valamilyen komolyabb betegségnek: felmerülhet pajzsmirigybetegség, inzulinrezisztencia, cukorbetegség, ciszták, PCOS, de a gyógyszerek mellékhatása sem kizárható (fogamzásgátlók esetében gyakori, de egyéb, betegségekre szedett gyógyszereknek is lehetnek ilyen mellékhatásai). Tünete lehet a rákbetegségeknek, szívbetegségeknek, neurológiai betegségeknek, vesebetegségnek és akár a magas vérnyomásnak is, továbbá a mentális problémákra is utalhat, mint a szorongásos zavar vagy a depressziós tünetek. A fejfájás is oka lehet, bár ez elég klisének hangzik, de a migrénes fejgörcsök valóban előfordulnak sok-sok nőnél, a frontérzékenység, a hormonrendszer változása is okozhat fejfájást.

Látható tehát, hogy az első, amit nem szabad hinnünk, hogy biztosan a párkapcsolattal vagy a partnerrel van gond, amiért nem kívánjuk a szexet. A számos ok közül az csak egy, és erre csak akkor gyanakodhatunk, ha teljesen kizárták a szakorvosok annak az okát, hogy betegségek, hormonális változások vagy gyógyszerek mellékhatása okozza a vágy hiányát. Amennyiben kiderül az oka a vizsgálatok alapján, mindenképpen fontos betartani az orvos utasításait, saját magunktól a gyógyszeres kezelés mennyiségén se változtassunk, nehogy amiatt legyen később másmilyen probléma.

A bizalmatlanság is okozhatja a vágy hiányát

A párkapcsolati problémák közül általában a bizalomvesztés lehet az oka annak, ha a nő nem akarja a szexet, de gyakori ok a bántalmazó kapcsolat megléte is.

A bizalomvesztés azt jelenti pontosan, hogy a múltban olyasmi történt, ami miatt elveszett az egymásba vetett hit, a megcsalás tipikusan ilyen. A megbocsátás nem megy mindenkinek, ahogy a szembenézés sem a konkrét gondokkal, amik a megcsalásig vezettek, pedig ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a bizalom helyreálljon a kapcsolatban. A megcsalás konkrétuma nem minden esetben derül ki, és az is lehet, hogy nincs létező viszony mással, hanem csak levelezgetés, chatelés, amik miatt az érzelmi biztonság nem éppen stabil. A partner féltékenykedése, állandó ellenőrzése is olyan, ami hatással lehet a nők libidójára: a folyamatos felügyelet és a gyanúsítgatások olyan stresszhelyzetet okozhatnak a kapcsolatban, hogy a nő szervezete egyszerűen a stresszre reagál, túlélő üzemmódba kapcsol lelkileg. Ez azt jelenti pontosan, hogy a stressz elviseléséhez szükséges kortizol hormon megemelkedik a testben, és minden más hormont elnyom és ural, a szexhormonokét is, így egyáltalán nem is lesz vágya a nőnek.

A bántalmazó kapcsolatokban egyértelműen a túléléses üzemmódra kapcsol a bántalmazott nő szervezete (ugyanez a helyzet akkor is, ha a bántalmazott férfi), a stresszhelyzet valamilyen módon való kezelése a célja a szervezetnek, de lelkileg is megterhelő, akár fizikai, akár gazdasági, akár testi erőszakról legyen szó. A bántalmazott legutolsó gondolata a szex, a vágy teljesen eltűnik az életéből, és ez is újabb bántalmazásra adhat okot a bántalmazó fél szemében: a végeláthatatlan beteges féltékenykedések lehetnek úrrá a kapcsolaton. Bárki, aki ilyen kapcsolatban él, fontos, hogy segítséget kérjen, vagy egy családtagtól, vagy egy rokontól, akiben megbízik, vagy pedig olyan szervezetektől, akik ezzel foglalkoznak. A koronavírus-járvány miatt sajnos megnőhetnek a családon belüli, párkapcsolaton belüli bántalmazások, ezért is jó tudni, hogy mindig van honnan segítséget kérni.

Párkapcsolati és szexológiai tanácsadással foglalkozó szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Máté Csaba