Ahol a rosszalkodás a legnagyobb öröm (x)

„Annak örülünk a legjobban, amikor egy nagyon kis súllyal született koraszülött, aki több betegségen is átesett, esetleg még éleszteni is kellett, 2-3 év múlva itt rosszalkodik a folyosón” – meséli a Péterfy Kórház koraszülött osztályának vezetője, Dr. Boross Gábor főorvos, akivel a közelgő Koraszülöttek Világnapja alkalmából beszélgettünk.

Tavaly Magyarországon 89 000 kisbaba született, közülük nagyjából 8000 volt koraszülött, akiknek nagy többsége, közel 6000 csecsemő intenzív koraszülött osztályon kezdte meg életét. A gyakran alig pár száz grammos babák további élete függ attól, hogy a születésük utáni hetekben, hónapokban milyen orvosi ellátást kapnak. „A Péterfy kórházban a 32. terhességi héten, vagy azután született, 1000 grammnál nagyobb súlyú koraszülötteket látjuk el. Amikor a súlyuk eléri az 1000 grammot, más intézményekből tovább ápolásra átveszünk olyan koraszülötteket is, akik ennél rövidebb várandósság után, akár 500 gramm alatti testsúllyal jöttek világra” – mondta el a kórház osztályvezető főorvosa.

A koraszülött osztályon dolgozók munkája komoly lelkierőt, odafigyelést és csapatmunkát igénylő hivatás. „A munkánk legnehezebb része nem az állandó készültség, felelősség és odafigyelés, hanem az, amikor nem tudunk segíteni és el kell mondani a szülőnek, hogy a gyermeke súlyosan sérült” – meséli az osztályvezető.

„A koraszülöttek életkilátásait nagyon sok tényező határozza meg, az esélyek a várandóssági időtől, a születési súlytól és az esetleges betegségektől függenek. A koraszülöttség komoly kockázatot jelent. Ezek a kis emberek gyakran szorulnak légzés-, és keringéstámogatásra. Sok esetben csak vénán keresztül tudjuk megoldani a megfelelő tápanyag bevitelt, néhányuknak pedig gyógyszeres kezelésre is szüksége van.”

Nem is gondolnánk, hányféle műszer és ápolási eszköz, hány orvos és jól képzett ápolónő összehangolt munkája, erőfeszítése szükséges ahhoz, hogy egy akár fél kilónál is kisebb súllyal született kisbaba több hónapos kórházi ellátás után megkezdhesse életét otthonában.

A koraszülött ellátás speciális eszközöket igényel, a babák minden rezdülését figyelő monitorok baj esetén azonnal riasztanak. „Műszereink egy részét a kórház vásárolja számunkra. Sok eszközt alapítványi támogatásból, vagy pályázat útján szerzünk be. Időnként egyéni támogatásként is kapunk eszközöket.” – meséli Dr. Boross Gábor. Az egykilós babákra a legkisebb méretű normál pelenkák is hatalmasak. Szerencsére a Pampers Magyarország jóvoltából a Péterfy Kórház koraszülött osztálya is hozzájuthat azokhoz a tenyérnyi méretű speciális koraszülött pelenkákhoz, amelyek mellett a sokféle műszer kényelmesen a testükre helyezhető, nem zavarják a különböző vizsgálatok elvégzését és alvás közben is könnyen cserélhetők.

„A csapatmunka nálunk nem egyszerűen fontos, hanem alapvető. Jól képzett ápolónők nélkül mozdulni sem tud az orvos, és ez fordítva is igaz. Sajnos osztályunkon, és más koraszülött osztályokon is nagyon kevés a nővér. Sokszor előfordul, hogy nővérhiány miatt nem tudunk betegeket felvenni. De a csapatba mások is beletartoznak, például a gyógytornász, a szoptatási tanácsadó vagy a gyermekszemész és más szakorvosok is. A végére hagytam a legfontosabb csapattagot, a szülőt. A jó együttműködés a szülőkkel elengedhetetlen” – szögezi le Dr. Boross Gábor.

„Az osztályunkról hazaadott betegek mindegyikének több éves koráig követjük a fejlődését. Szerencsére több 500 grammnál is kisebb súllyal született koraszülött ment már haza egészségesen osztályunkról, de persze vannak, akik több problémával, például látás-, hallás- vagy mozgászavarral küszködnek életük során. Ezért van az, hogy a legnagyobb sikert számunkra az jelenti, ha a nálunk kezelt gyerekek néhány év múlva itt rosszalkodnak a folyosón!”

