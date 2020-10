Ilyen, amikor egy óra őrzi az álmodat és az egészségedet (x)

Stressz, kialvatlanság, rejtett rizikófaktorok - ezek mind a felgyorsult életünk ismertetőjegyei. Kell tehát valaki, aki figyel ránk, de hol találunk olyat, aki életünk minden pillanatában velünk van, ráadásul a lehető legközelebb hozzánk? A válasz egyszerű: a csuklónkon.

Az okosórákat annak idején még egyfajta mobilos kiegészítőként indították el a gyártók: ezek a kis kütyük arra voltak képesek, hogy a telefonnal vezeték nélkül összekapcsolódva megjelenítsék a legfontosabb információkat, például a beérkező hívások adatait, a szöveges üzeneteket vagy a legalapvetőbb appok adatait. Azóta viszont nagyon sokat fejlődött a technológia, az órák telefon nélkül, “alanyi jogon” is okossá váltak, ráadásul az alapvető kommunikációs és szórakoztató funkciók mellett átvették a mesterséges egészség-őr szerepét is.

Óra az egészségvédelem pulzusán – szó szerint

A Huawei Watch GT 2 Pro a gyártó legújabb okosórája, amely minden szempontból erősebb, okosabb és szebb lett az elődeinél, és már most nagy népszerűségnek örvend világszerte. A letisztult, kényelmes és strapabíró kialakítás egyik fontos eleme a zafír óralap, amely extrém használat mellett is ellenáll a karcoknak, a titániumból készült keret tartós és ellenálló még szélsőséges időjárási körülmények között is.

A kényelmes kialakítás arra is tökéletes, hogy akár folyamatosan a csuklónkon hordjuk, ez pedig a minden eddiginél fejlettebb és részletesebb egészségügyi funkciók használatának kedvez. Ha ugyanis az órát magunkon tartjuk, kihasználhatjuk a TruSeen 4.0+ szívritmus-figyelő technológiát, amely a zafír hátlappal még pontosabb méréseket tesz lehetővé. A készülék támogatja a valós idejű szívritmus-figyelést, így bármilyen sport közben nyomon követhető a pulzus, az oxigénbevitel és a pihenőidő. A Watch GT 2 Pro emellett támogatja a 24-órás-, a nyugalmi- és a rendellenes szívritmus-figyelést, az alvásfigyelést, az egész napos stressz figyelést és a véroxigén-szint változását is követi.

Az óra képes kérésre, vagy akár automatikusan is megállapítani a stressz-szintünket a szenzorai által rögzített adataink alapján. Ez elsőre furcsán hangozhat, pedig nagyon fontos információ: a folyamatos stressz ugyanis konkrét fizikai tüneteket, egészségkárosodást okozhat, sok komoly betegség egyik elsődleges rizikófaktora. Ha az óra arra figyelmeztet, hogy “túlpörgünk”, érdemes egy kis időre relaxálnunk, lelassítanunk az aktuális tevékenységünk ritmusát. Ebben szintén segít az óra, amely külön alkalmazást kínál a stressz levezetésére.

Emellett az alvásunk minősége is fontos egészségügyi adat: nem mindegy, mennyit és hogyan alszunk naponta, ez ugyanis szintén kihat az egészségünkre, közérzetünkre és a napi teljesítményünkre. A TruSleep technológia a Huawei Health alkalmazáson belül állítható be, és képes rögzíteni, mikor alszunk el, és ezután mennyi időt töltünk könnyed és mély fázisban, valamint a REM állapotában – ez az a fázis, amely közben álmodunk, és egyfajta frissítő, regeneráló hatást gyakorol az agyunkra.

Sokféle funkció, hosszan tartó erő

A Huawei Watch GT 2 Pro az egészségmegőrző tulajdonságai, valamint a kifinomult kommunikációs és szórakoztató lehetőségei mellett több új sportfunkciót kapott, így egyfajta személyi edzőként is működik. Akár hobbi szinten, akár komolyan sportolunk, az óra több száz edzésmódot támogat a futástól a síelésig, snowboardig és golfig. Beépített személyi edzővel is rendelkezik, amely növeli mozgásunk hatékonyságát.

Azoknak is jó hír a Huawei legújabb okosórájának érkezése, akik eddig azért nem szereztek be ilyen készüléket, mert nem akarták állandóan töltőre csatlakoztatni. A Huawei saját fejlesztésű Kirin A1 chipjére épülő óra ugyanis hardveres kialakításának és az intelligens energiatakarékos kialakításának köszönhetően akár 2 héten keresztül képes működni és figyelni a felhasználó életfunkcióit. Az pedig már csak hab a tortán, hogy a Watch GT 2 Pro olyan extrákra is képes, mint a Bluetooth-hívás vagy az eltárolt zenék lejátszása.

FreeBuds Pro – zárd ki a külvilágot!

Ha már az egészségvédelemnél és a stresszmentességnél tartunk, érdemes megemlíteni egy másik Huawei eszközt, amely segíthet a belső világunkra figyelni és kívül tartani mindent, ami elvonja a figyelmünket vagy túlvezérelheti az agyunkat. A FreeBuds Pro vezetéknélküli fülhallgató-pár ugyanis egy új, Hybrid Active Noise Cancellation nevű technológia segítségével, befelé és kifelé irányuló mikrofonokkal érzékeli a nem kívánt zajokat, amelyeket megfelelő szintű effektekkel szűr ki, akár 40 decibellel csökkentve a zajszintet. A különféle profilok használatával a környezethez és saját szükségleteinkhez hangolhatjuk a zajszűrés mértékét, de akkor sem kell kivenni a fülünkből az apró eszközöket, ha valakivel beszédbe elegyedünk. Elég kissé hosszabban megnyomni a fülhallgatót, és máris hangáteresztő módra vált. Ha pedig végeztünk, visszatérhetünk saját belső világunkhoz és a jól megérdemelt nyugalomhoz.