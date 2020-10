Irina Shayk pólójából rendesen kispórolták az anyagot

Konkrétan hiányzik a mellrésze.

Irina Shayk New Yorkban sétálgatott egy kellemes őszi délutánon, amikor lencsevégre kapták a lesi fotósok. Ebben a cikkben értelemszerűen most nem kell felismerni, hogy melyik sztár bújkál a maszk alatt, hanem Shayk ruhái. Azaz, hogy még pontosabban fogalmazzunk, a pólója, ami biztosan egy designer darab, de nem túl praktikus, mivel van két, hatalmas lyuk a mellkasánál. Emiatt pedig, ha az ember nem akarja mutogatni magát, szükséges felvenni egy topot alá, amit Shayk is megtett. A póló mintája már csak hab a tortán, a kellős közepén van egy hatalmas kék szem.

Kiemelt kép: Raymond Hall/GC Images/Getty Images