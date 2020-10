„Még soha nem láttam ilyet” – mondták az indiai horgászok, mikor kiemelték a vízből a kétfejű minicápát

Az indiai férfi, Akshay Mandavkar egy nap nem semmi kis élőlényt emelt ki horgászat közben a vízből. A kis lény nem más volt mint egy cápa, egy nagyon kicsi cápa. A minicápák már önmagukban érdekesek, mivel nem minden nap látja az ember a híres ragadozó pici mását, de ez a cápa nemcsak pici volt, hanem ráadásul két feje is volt.

– mondta Mandavkar társa.

A horgászok egyébként úgy döntöttek, hogy visszadobják a jócskán méreten aluli példányt. Egyrészt azért, mert nem nagyon esznek cápát, másrészt mert pici és kétfejű volt. A nem mindennapi fogásról készült fotókat a Twitterre töltötték fel.

two-headed #shark (dicephalic) recorded first time from #Maharashtra marine water. fisherman nitin patil from palghar, satpati found dicephalic Spadenose shark.

report – https://t.co/pq8zB94HPS@vidyathreya @SharkAdvocates @TheSharkStanley @akhileshkv7 @IUCNShark @anishandheria pic.twitter.com/fCIDXPd802

— Akshay Mandavkar🌿 (@akshay_journo) October 12, 2020