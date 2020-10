Az egész család gyászolta a cicát, aztán kiderült, hogy rossz állatot temetett el az anya

Eric Schmidt szinkronszínész-vígjátékíró tegnap töltötte fel egy korábbi családi beszélgetésről készült képernyőfotóit a Twitterére azzal a szöveggel:

Az üzenetek ott kezdődnek, hogy Schmidt apja közli a szomorú hírt gyerekeivel, hogy előző este eltűnt a cicájuk, és reggel talált rá az anyjuk nem messze a házuktól, az úton. Az apa továbbá arra kérte a gyerekeit, hogy amint tudják, keressék fel az anyjukat, aki eléggé el van kenődve.

Két órával később aztán újra jelentkezett Schmidt apja, az öreg Schmidt.

– írta az apa, majd azt is, hogy való igaz, a macskáknak tényleg kilenc élete lehet. Schmidt lánytesója a bizonyosság kedvéért egy képet is kért a macskáról, amit meg is kapott.

You guys would not believe the roller coaster of emotions I’ve been through pic.twitter.com/BiJa0R4pfK

— Eric Schmidt (@TalkingSchmidt) October 12, 2020