A kanadai doktornő az esőkabátja alatt hiányos öltözetben ment a városházára

Dr Vera Etches, Ottawa legismertebb és legmagasabban jegyzett orvosa egy nap a munkahelyén, a városházán azon kapta magát, hogy a kabátja alatt nem visel szoknyát. Az elmúlt több mint fél év, borzasztóan nehéz időszak volt mindenkinek és a járványnak még nincs vége. Mindenki ki van merülve, de az egészségügyben dolgozókra talán ez hatványozottan igaz.

Etches egyébként viccesen fogta fel a dolgot, de azért annyit hozzátett az esethez, hogy úgy látszik, egy kis szünetet kellene tartania.

Az információról egyébként valószínűleg senki nem értesült volna, de Etches egy Twitter-posztban közölte a világgal, hogy ma bizony nem volt a kabátja alatt rajt szoknya. Etches leírja, hogy reggel még sötétben öltözködött, de közben a gyerekeivel is foglalkoznia kellett, miközben interjút is adott egy tévécsatornának.

– zárja a bejegyzését.

Oh my goodness! I was dressing in the dark this morning and distracted by setting up a surprise for my boys, rushing to talk with Rob Snow on 1310 News…but I still can’t believe I made it to City Hall without my skirt on under my rain jacket! Yikes! Time for another break…

