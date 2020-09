Bizalom is kell hosszú távon a jó szexhez

Mi tart össze két embert szexuálisan évek múlva is? A választ több szexológiával foglalkozó szakember is megadta már, és úgy tűnik, a válasz egyértelműen a hozzáállásban és a kommunikációban keresendő.

Hogy miként maradhat meg házasságokban, párkapcsolatokban hosszú távon a szexuális élet, az egy olyan kérdés, amit érdemes többféle szempontból is körbejárni. Emily Nagoski szexedukátor TEDx előadásában magyarázza el, szerinte mik is azok a fontos jellemzők, amik elengedhetetlenek ahhoz, hogy a szexuális kapcsolatot akár egy életen át is fenntartsa egy pár.

Vannak párok, akik az évek alatt, a gyerekek születése után leszoknak a szexről, és igen ritkán szexelnek egymással. Vannak olyan párok, akik ezzel szemben erősen kötődnek egymáshoz szexuálisan is, évek múlva is rendszeresen szeretkeznek és jól érzik magukat együtt. Mi a titok? Tulajdonképpen semmi extra, nem feltétlenül abban kell keresni, hogy milyen módon zajlik a szex, vagy hogy milyen helyszínen történik, sokkal inkább ott kell keresni a választ, hogy mik azok a jellemvonások, amik segítik a jó szexuális életet hosszú távon.

Hogyan lehet éveken át fenntartani a vágyat? A kapcsolatnak jót tesz, ha napokat, heteket is külön töltünk olykor, hiszen hiányozni fog a partner, elkezdünk utána sóvárogni.

A vágy kényes kérdés, minden, de szó szerint minden hatással lehet rá. Ahhoz, hogy a libidó megmaradjon, mindannyiunknak tennünk kell tudatosan is, mégpedig azzal, ha egészséges, kiegyensúlyozott életet élünk. A vágy lehet spontán és lehet reszponzív, ez utóbbi azt jelenti, hogy van, hogy evés közben jön meg az étvágy, azaz van, hogy csókolózás közben kívánjuk meg egymást. Nagoski szerint ez az az érzés, amikor két ember bőre összeér a nap végén, és újra ráébrednek arra, hogy igen, szeretik és kívánják egymást.

Bizalom és barátság

Azok a párok, akik képesek megtartani egymás közt az erős szexuális érdeklődést a legalapvetőbb érzéssel állnak egymáshoz: bizalommal. Az éveken át épült mély bizalom egymás iránt mindkét félben ott kell, hogy legyen. A bizalom egyúttal azt is jelenti, hogy a kapcsolatban a barátság nagyon erős és fontos. Ahhoz, hogy tudjuk, valóban bízhatunk-e egymásban az alábbi két kérdést kell feltennünk a szexedukátor szerint:

Számíthatok rá? Érzelmileg ott és akkor amikor szükség van rá, elérhető a partner?

Előnyben részesíteni a szexet

A hosszú távú kapcsolatok fő jellemzője, hogy minden más fontosabbá válik idővel, mint a közösen töltött minőségi idő. És ez a szexre is igaz. A munkahelyi dolgok, gondok, határidők fontosabbá válnak mint a kapcsolat, fontosabb lesz elmosogatni, a gyerekekkel aludni, fontosabbá válik, hogy a hétvégék a rokonok látogatásával, kirándulásokkal teljenek. Csakhogy ebben nincs helye a férfi és a nő kapcsolatának, helyette anyának, apának van helye, a munkahelyi egzisztenciának van helye. Évek telhetnek el így. Azok a párok, akik hajlandóak tervezni az életük intim területét is abban különböznek, hogy nem magát a szexuális aktust tervezik meg előre egy naptárban, hanem időt szánnak arra, hogy randizzanak.

A fontossági sorrend első pontja a párkapcsolat maga, és csak akkor kerül lejjebb a listáról, ha életbevágóan fontos esemény történik.

A problémák érdemi rendezésén sok múlhat

A szexuálisan jól működő párok nézőpontja egyértelműen más, mint azoké, akik kevesebbet fekszenek le egymással. Nem szabad azt hinni, hogy könnyű nekik, biztos nincs olyan gondjuk, de ez téves, minden pár vitatkozik, veszekszik, vannak anyagi gondjaik, azaz velük is zajlik az élet. Nagoski az előadásában pontosan elmagyarázza, miért is nem jó a szexuális életre nézve a rengeteg gond: óriási távolságot tesz két ember közé, ha a megoldatlan problémák, a kritikák, az elhangzott bántások a levegőben lógnak. Megúszhatatlan, hogy vitázzunk egymással, hogy veszekedjünk, ezektől fejlődhet a kapcsolat, de nem mindegy, hogy ezekben a vitákban miket mondunk egymásnak, hogyan mondjuk és van-e megoldásuk, érzelmi feloldódás. Amennyiben nincs semmi feloldása,

ha hétről hétre jelen vannak ugyanazok a problémák, ha már úgy éljük a mindennapokat, hogy inkább nem is beszélünk a kényes területekről, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez is hatással van a szexuális életre.

A legtöbb párról elmondható, hogy nem az teszi minőségivé a szexuális életüket, hogy egyre kalandosabban élik meg, vagy hogy tele lenne technikai újdonságokkal hanem az, hogyha tudatosan figyelnek arra, hogy szánjanak időt a közös erotikus pillanatokra. Ilyenkor se telefon, se Facebook, se tévé, se új sorozat nem lehet annyira fontos, mint egymásra figyelni, pontosan úgy, ahogyan azt az ismerkedéskor, az első pár hónapban is tesszük a szerelmi kapcsolatokban.

