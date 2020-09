A testképen bármikor lehet pozitívan változtatni, fogyás nélkül is

Ha azt mondjuk; pozitív testkép, sokan gondolhatják azt, hogy ez egyet jelent a tökéletes testtel, azzal, amit bármilyen médiában látni – annak ellenére, hogy szubjektív a tökéletes szó mint fogalom. Az önszeretetnek semmi köze a kilók számához vagy a szülés utáni hegekhez, egyetlen egy dologról szól, mégpedig arról, hogy teszünk azért, hogy elfogadjuk magunkat és megtanuljuk értékelni az egyediségünket.

Amikor valaki túlzottan a külsejére koncentrál, hogy megfeleljen bizonyos fizikai képnek, legyen az akár a modellek, híres emberek testalkata, akkor a testképpel biztos, hogy problémák vannak. Akkor is elmondható ugyanez, ha valaki abban a hitben él, hogy a boldogság egyenlő a ruhamérettel, és amikor majd egy bizonyos méretű lesz a teste, akkor boldogabb lesz. Az is jele annak, hogy az önértékeléssel gondok vannak, ha a tükör előtt állva valaki csak és kizárólag a testi hibáit veszi észre, azokat, amiket nem szeret önmagán. Van, hogy ennek konkrét betegség az oka, akár kemoterápiás kezelés, akár egyéb műtétek, balesetek hegei miatt. Az is előfordul, hogy a negatív vélemény a nemi szervekre is kiterjed, mint a mellek mérete, formája, férfiaknál a pénisz, here mérete és formája miatt. Jellemző azoknál a férfiaknál és nőknél akiket gyerekként bántalmaztak, kritizáltak, hogy a felnőttkori megjelenésükkel elégedetlenek lesznek, leértékelik magukat, alacsony az önértékelésük.

Ha megtanuljuk szeretni önmagunkat, az az élet minden területére kiterjedhet

A szexuális életre mindez hatással van, hiszen ha egyedül a tükör előtt csak a rosszat látja valaki saját magán, akkor nem fog merni levetkőzni mások előtt, és akár teljesen meztelenül végigsétálni a hálószobán. A frusztráltság, feszültség lesz úrrá a helyzeten, ráadásul a félelem is megmarad: mi van ha a partner meglátja és cikizni fog, undorodva néz majd? Pedig mindez sok esetben csak az illető saját fejében létezik és a partnert a legkevésbé sem ez érdekli, hanem, hogy jól érezzék magukat együtt az ágyban. A pozitív testkép nagyon nagy hatással van a szexuális életre, éppen ezért fontos dolgozni azon minden nap, hogy a saját magunk bántása helyett megtanuljuk önmagunkat szeretni.

A testkép nem akkor jó, és nem attól leszünk boldogok, ha egy bizonyos formájúra diétázzuk vagy edzzük magunkat. Akkor érhetjük el azt, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, ha arra koncentrálunk, mit is szeretünk saját magunkon.

Mindenkinek vannak olyan részletei a testén, amit szeret, legyen az akár az orra íve, a bőre minősége, a szeme színe, a vállak formája, satöbbi. Akár azonos testúlyú emberek testalkata és méretei is egészen eltérőek lehetnek, az egyediség az, amit értékelnünk kell saját magunkban. Ilyenkor nem teszünk mást, minthogy saját magunkat figyeljük és hátrahagyjuk azt, hogy másokhoz hasonlítsuk önmagunkat. Csak az ikrek egyformák, az emberek többsége teljesen egyedien néz ki és nincs belőle még egy a Földön.

Nem holnap, hanem ma is el lehet kezdeni

Koncentráljunk arra, amin tudunk változtatni saját magunkon, ahelyett, hogy arra figyelünk, hogy olyasmin változtassunk, amin képtelenség. A testmagasságon nem lehet változtatni, ahogy a combok hosszán sem lehet változtatni, plasztikával sem. Viseljünk olyan ruhadarabokat, amikben nagyon jól érezzük magunkat, amikben úgy látjuk magunkat, hogy jól nézünk ki. Sokan beleesnek abba a hibába, hogy várják, hogy elérik a kitűzött célt és majd akkor bevásárolnak szép ruhákból, de ezzel kárt tesznek a saját önképükben, hiszen bármilyen is a test, mindig lehet csinos és ápolt külsőt elérni. A fehérneműk a nőknél sokat dobnak a latba a mindennapokhoz, bátran cseréljük le az összeset és vegyünk szebbet, kényelmesebbet! Amire koncentrálunk, az fog gyarapodni, ezért is fontos elveszni valamilyen fontos ügyben, munkában, építkezésben, ami eltereli a figyelmet a saját hibáinkról, önmarcangolásról. Ha folyton negatívan élünk saját magunkkal, akkor ez a rossz érzés fog gyarapodni az életünkben! Naponta legalább 20-30 percet foglalkozzunk érdemben önmagunkkal úgy, hogy egy kicsit kényeztetjük magunkat: finom sütemény, tea, fürdő, úszás, jógázás, biciklizés formájában, de bárhogyan, ami a lelkünknek jól esik. Fontos, hogy a lelket töltsük fel ezekkel a pillanatokkal, ne a test építgetése legyen a cél. Bánjunk úgy saját magunkkal, ahogy másokkal is tennénk: mondanánk-e valakinek szemtől szemben olyanokat, amiket saját magunknak teszünk a tükör előtt? A negatív emberek helyett inkább találkozzunk pozitív életszemléletű emberekkel, akikkel kellemes élményeket élhetünk meg, és akikben megbízhatunk. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy évek óta olyasvalaki a legjobb barátjuk, akin keresztül rengeteg rossz élményt kaptak: sok emberben megvan sajnos az a rossz tulajdonság, hogy abból merítenek önbizalmat, ha a másikat a sárba tiporják. Ha ilyen ember van a közelünkben, fontos felülbírálni a barátságot, hiszen saját magunkról és a saját önértékelésünkről van szó.

Az életünk egy olyan út, amin folyamatosan tanulhatunk, fejlődhetünk, hibázhatunk és kijavíthatjuk a hibáinkat. A bizalom ezen a göröngyös úton segíthet, a saját magunkba vetett hit és bizalom mellett a közvetlen környezetünkben élőkkel kialakult bizalom is fontos szerepet kap. Az önszeretet mindig kifizetődő, és hosszú távon csupa jó élménnyel gazdagodhatunk, ha megtanuljuk szeretni magunkat.

Kiemelt kép: Getty Images