Videón, ahogy két nő üti-veri egymást egy repülőtéren

Nem mindennapi jelenetsort rögzítettek egy amerikai repülőtéren.

A New York-i LaGuardia reptéren a Delta légitársaság egyik gépébe készültek beszállni az utasok, amikor az utashídon váratlanul egymásnak esett két nő. Az egyik szemtanú által készített felvételen azt láthatjuk, hogy a repülőtéri alkalmazott nyugodtan elsétál a helyszínről, ahol a két utas üti-veri egymást.

Mutatjuk a szürke és a piros nadrágos versenyző összecsapását.

@Delta flight delayed due to a fight on the gate…great 😣 pic.twitter.com/XMzrKUtwfM

— Destiny Yemayá Davis | Marketing Strategist (@afro_eclectic) August 30, 2020