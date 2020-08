Nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk ezen a lakáshirdetésen

Az interneten futótűzként kezdett terjedni egy eladó stúdiólakás hirdetése, amit az onthemarket.com-on kínálnak 125 ezer fontért, azaz közel 50 millió forintért. Hogy a Worthingben található ingatlan miért akkora szám, már első ránézésre megmondható, de a leírás is egyértelművé teszi. Az eladó szerint egy rendkívül különleges beépített ágy is van a stúdiólakásban, ami éppenséggel a lépcső felett kapott helyet,

de úgy a lépcső felett, hogy szó szerint.

A közösségi médiában több felhasználó is hangot adott annak, hogy már akkor elfogja őket a szorongás, ha csak ránéznek az ágyra, nemhogy aludni kelljen benne. Van, aki azzal a gondolattal is eljátszott, milyen lenne, ha leesne az ágyról éjszaka a telefonja.

mOvE tO tHe sOuTh tHe PoSsiBiLiTiEs aRe eNdLeSs pic.twitter.com/TU6wiag1Ie

— Nat (@unfortunatalie) August 27, 2020