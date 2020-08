Julianne Moore 17. házassági évfordulós posztja egyszerre szórakoztató és megnyugtató

Nem az a romantikus típus.

Julianne Moore, ahogy minden tisztességes, Instagrammal rendelkező hírességtől telik, is megosztott egy közös fotót a házassági évfordulójuk alkalmából. Moore és Bart Freundlich most 17 éve házasodtak össze. A bejegyzésben ahelyett, hogy ódákat zengene szerelméről, mindössze két mondattal árulta el, mennyire szeretik egymást. Konkrétan azt írta, hogy a minap rászólt a férjére, hogy tusoljon le, aki meg azt mondta Moore-nak, hogy furcsa szaga van a hajának, mint egy öreg hölgynek. A poszt végén leírta, hogy senkivel sem lenne szívesebben, mint férjével. Valószínű, hogy nem gondolkodott túl sok ideig azon, hogy mit is írjon, hogyan köszöntse fel férjét ezen a jeles napon, de ezzel a két mondattal ő nyerte meg a legjobb szerelmes bejegyzés kategóriát.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Julianne Moore (@juliannemoore) által megosztott bejegyzés, Aug 23., 2020, időpont: 8:47 (PDT időzóna szerint)

Kiemelt kép: Instagram/@juliannemoore