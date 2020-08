Írországban jön a sirálypokol

Írországban nem elég, hogy korlátozások vannak érvényben a koronavírus miatt, még ráadásul most következik az év azon időszaka, amikor a sirályok is megbolondulnak. Az ország madártani szakértői figyelmeztetnek, hogy szép, de rendkívül hangos, agresszív, idegesítő, sőt néha lopkodós szárnyasoknak most ért véget a költési időszak, vagyis a fészkek tele vannak fiókákkal.

Ez annyiban változtat a sirálytársadalom magatartásán, hogy az állatok így még hangosabbak, még agresszívebbek, mivel védelmezik a kicsinyeiket.

Ráadásul ebben az időszakban szemtelenebbek is, mivel a szülők igyekeznek betömni az éhes csőröket, ez pedig extra munkával jár. A munka alatt érthetjük az emberi maradékok és szemét átkutatását és széthordását is. A lakosság figyelmét felhívják, hogy az elkövetkező időben legyenek tekintettel a sirályokra, mivel sokkal ingerlékenyebbek a szokásosnál, előfordulhatnak akár spontán támadások is.

A kiemelt képünk illusztráció, ebből a cikkünkből.

Irish Post